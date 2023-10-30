Erzurum Kalkınma Vakfı, 27’nci Sultan Sekisi toplantısı ile Ankara’ya çıkarma yaptı. Başkentteki Cumhuriyet’in 100’üncü yıl kutlama etkinliklerine katılan Er-Vak heyetinde 6 kadın akademisyenin paneli büyük ilgi topladı. Kadın akademisyenler ayakta alkışlandı.

‘Cumhuriyet’in Erzurum’a kazandırdıkları’ konulu panelin ilkini 20 Ekim Cuma günü Erzurum Kongresi’nin yapıldığı salonda gerçekleştiren ve 6 profesörden oluşan kadın akademisyenler Ankara’da Çankaya Belediyesi’ne ait salonu da tıka basa doldurdu. Cumhuriyet sayesinde erkekler gibi eşit haklara sahip olma hakkını elde eden kadınlar, her fırsatta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e şükranlarını sundular.

Dr. Hilal Kübra Sağlam’ın organizasyon sorumlusu olduğu panel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Sinevizyon gösterisinin ardından açılış konuşmasını yapan Er-Vak Başkanı Erdal Güzel, Erzurum’u Cumhuriyet’in 100. Yılında Ankara’ya taşıdıklarını bildirdi. Etkinliğe katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın da Erzurum’dan gelen konuklara ‘hoşgeldiniz’ dedi ve kutladı.

Paneli yöneten Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Leyla Sağlam, ilk olarak sözü Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’nden Prof. Dr. Betül Aslan’a verdi. Prof.Dr. Betül Aslan, Erzurum’dan Cumhuriyet’e giden yolun tarihsel sürecini anlattı. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Dilşad Güzel, Cumhuriyet döneminde Erzurum ekonomisini, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden Prof.Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu Çoban da Erzurum’da Cumhuriyet döneminde tarım ve hayvancılığı, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Zülal Bozkurt Erzurum’da Cumhuriyet dönemi sağlık hizmetlerini, Atatürk Üniversitesi’nden Prof.Dr. Gülhan Atnur, Erzurum’da Cumhuriyet döneminde eğitim ve öğretimi anlattı.

Salonu dolduran Erzurum sevdalıları, akademisyenleri ayakta alkışladı. Plaket takdim inden sonra Başkan Erdal Güzel, etkinliğe destek veren ESAV Başkanı Veysel Karani Aksungur’a, Ankara Erzurum Dernekleri Federasyon Başkanı Murat Çatakçı’ya, Ankara Erzurumlular Vakfı Başkanı Süreyya Güngör’e, Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Ahmet Önal’a, Erzurum Milletvekili Kamil Aydın’a Er- Vak olarak teşekkür etti.

Emanetine sahip olduğumuzu göstermek istedik

29 Ekim günü de Erzurumlular olarak Anıtkabir’deki törenlere katıldıklarına dikkati çeken Erdal Güzel şunları söyledi: "Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. Yılında Anıtkabir’deydik. Sözde değil özde Cumhuriyet’e bağlı olan Erzurumlularla, dadaşlarımızla mahşeri kalabalığın arasında hemşehrimiz, milletvekilimiz, Sarı Paşamız Mustafa Kemal’in emanetine sahip olduğumuzu göstermek istedik. İnanılmaz bir coşku ve katılım vardı. Yaşlısından gencine, başörtülüsünden modern giyeninden, köylüsünden kentlisinden tüm Türkiye ordaydı.

Bu manzarayı görünce Cumhuriyetin sağlam temeller üzerinde yükseldiğine şahit olduk. Taşkınlık yoktu. Metanet ve gurur vardı. Oluk oluk Anıtkabir’e koşanların büyük kısmının gençlerden olması güven vericiydi. Milyonların katıldığı bu manzara. Türk halkının Cumhuriyet rejimine sahip çıktığının göstergesiydi. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete teslim edildiği Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır. Kutlu olsun.”