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Önceki gün vefat eden Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanı Erdal Güzel’in kayınvalidesi Ferdane Yanık, Abdurrahmangazi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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