ERVAK Başkanı Erdal Güzel’in kayınvalidesi hayatını kaybetti.
Önceki gün vefat eden Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanı Erdal Güzel’in kayınvalidesi Ferdane Yanık, Abdurrahmangazi Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Hülya Güzel’in (Yanık) annesi Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanı Erdal Güzel’in kayınvalidesi Ferdane Yanık’ın Narmanlı Camii’nde kılınan cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, STK Temsilcileri, Yanık, Güzel, Aileleri, eş dostları katıldı. Ferdane Yanık’ın kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahmangazi Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.