Kayseri Valiliği öncülüğünde yürütülen Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında kentin farklı bölgelerine açılan 43 spor okulu ilk meyvelerini vermeye başladı. ERVASporKulübü Basketbol takımı lige galibiyet ile başladı.

ERVA Spor Kulübü Basketbol takımı U-14 liginde ilk maçını galibiyetle taçlandırdı. Ömer Halisdemir Spor Salonunda düzenlenen müsabakada Tekten Koleji ile karşılaşan ERVA Spor Kulübü müsabakadan 39-34 galip ayrıldı. Öte yandan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Yeşilay ERVA Spor Okulunu ziyaret etti. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, himayelerinde başlatılarak, her mahalleye bir spor okulu projesi kapsamında Ömer Halisdemir Spor tesisi içerisinde açılarak, faaliyetlerine hız kesmeden devem eden Yeşilay ERVA Spor Okulunu ziyaret eden Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, antrenman yapan sporcularla bir araya gelerek sohbet etti.