Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in talimatları doğrultusunda başlatılan ERVA Projesi çerçevesinde, İl Sağlık Müdürlüğünün üstlenmiş olduğu ERVA Sağlık Spor Kulübü’nün açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Battal Gazi Şehit Selim Şener Ortaokulu ek binası içerisinde kurulan ERVA Sağlık Spor Kulübünün açılışına Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, İl Sağlık Müdürlüğü Yöneticileri, STK temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı. Törenin açılış konuşmasını yapan Kayseri Değerler Eğitim Merkezi (KAYDEM) Proje Başkanı Esra Kuşkaya; ERVA Projesi hakkında bilgiler vererek projeye destek veren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a, ilçe belediye başkanlarına, İl Sağlık Müdürlüğüne ve paydaş olan tüm kurum ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerini iletti. Kuşkaya’nın ardından kürsüye çıkan İl Sağlık Müdürü Erşan; “Çocuklarımız ve gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, milli ve manevi değerlerimizi aşılamak adına yürütülen bu anlamlı projede bizlerin de yer almasını sağlayan Valimiz Gökmen Çiçek’e sonsuz teşekkür ederim. Valimizin talimatları ve destekleriyle çıktığımız bu yolda, kurumlar arası iş birlikteliği ile hızlı bir şekilde mekân tadilatlarını gerçekleştirerek spor kulübümüzle ilgili resmi prosedürleri de tamamladık. Şu an spor okulumuzda 75 öğrencimiz var. Ve 3 spor dalında faaliyet göstermekteler. ERVA Sağlık Spor kulübümüzün hayırlara vesile olmasını dileyerek emeği geçen herkese şükranlarını sunuyorum” şeklinde konuştu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ise; “Valimiz Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları ile kurulan KAYDEM ve ERVA tüm Türkiye’ye örnek olacak. İnşallah bu dalga tüm Türkiye’ye yayılır. Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda KAYDEM ve ERVA’nın yaptığı tüm projelerde elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizi burada bir kez daha başkanımız adına ifade etmek istiyorum” dedi. Son olarak kürsüye gelen KAYDEM Genel Başkanı Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ise; “ERVA projesi ile 1,5 ay önce tanıştım. Ekibim çok donanımlı ve kaliteli arkadaşlardan oluşuyor. Onlarında gücüyle bu projenin Türkiye’nin tamamına ulaşacağına inanıyorum. Valimiz Gökmen Çiçek’in, Belediye Başkanlarımızın, kurum müdürlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın verdiği destekle ERVA projesini 1 sene sonra Türkiye’nin her yerinde duyacağız. Tüm paydaşlarımızın ellerine emeklerine sağlık” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından hazırladıkları gösteri ile performanslarını sergileyen Sağlık Spor Kulübü öğrencileri büyük beğeni aldı. Yapılan spor gösterisinin ardından ERVA Sağlık Spor Kulübünün açılışı gerçekleştirildi.