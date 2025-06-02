TÜBİTAK tarafından 2025 yılı ‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’ açıklandı. Endeks kapsamında en girişimci ve yenilikçi 50 üniversite, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği, Fikri Mülkiyet Havuzu, İş birliği ve Etkileşim ve Ekonomik ve Toplumsal Katkı olmak üzere dört kategoride ve 23 göstergeye göre değerlendirilmiş ve toplam puana göre sıralandı.

Türkiye’deki 36 devlet ve 14 vakıf üniversitesinin yer aldığı listede, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tüm üniversiteler arasında 14’üncü, devlet üniversiteleri arasında ise 9’uncu sırada yer alma başarısını göstermiştir. ERÜ ayrıca ’Ekonomik Katkı ve Ticarileşme’ kategorisinde devlet üniversiteleri arasında 7’nci; ’Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği’ ve ’Fikri Mülkiyet Havuzu’ kategorilerinde devlet üniversiteleri arasında 9’uncu sırada yer alarak önemli bir başarıya attı. Kategori alt göstergeleri incelendiğinde 4004-4005 Proje Sayısı göstergesinde genel sıralamada 5’inci ve devlet üniversiteleri arasında 4’üncü; Lisanslanan Patent Sayısı göstergesinde genel sıralamada 8’inci ve devlet üniversiteleri arasında 3’üncü; Öğrenci/Mezun Firmalarının Net Satış Geliri göstergesinde genel sıralamada 9’uncu ve devlet üniversiteleri arasında 6’ıncı; Atıf Sayısı göstergesinde genel sıralamada 9’uncu ve devlet üniversiteleri arasında 6’ıncı; Ödül Sayısı göstergesinde genel sıralamada 10’uncu ve devlet üniversiteleri arasında 6’ncı; Ulusal Patent Belge Sayısı göstergesinde genel sıralamada 9’uncu ve devlet üniversiteleri arasında 6’ncı; Uluslararası Patent Başvuru Sayısı göstergesinde genel sıralamada 12’nci ve devlet üniversiteleri arasında 6’ncı; Akademisyen Firma Sayısı göstergesinde genel sıralamada 14’üncü ve devlet üniversiteleri sıralamasında 9’uncu; Akademisyen Firmalarının Net Satış Geliri göstergesinde ise genel sıralamada 14’üncü ve devlet üniversiteleri arasında ERÜ 10’uncu sırada yer aldı.

Geçen yıla göre kategori bazında toplam puan karşılaştırması yapıldığında Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği kategorisindeki puanını 10,50’den 10,86’ya; Fikri Mülkiyet Havuzu kategorisindeki puanını 6,98’den 8,62’ye; İş Birliği ve Etkileşim kategorisindeki puanını ise 15,56’dan 15,58’e çıkarmıştır. Kategori alt göstergeleri incelendiğinde atıf sayısı, proje fon tutarı, ödül sayısı, ulusal patent belge sayısı, ulusal faydalı model belge sayısı, uluslararası patent belge sayısı, sanayi işbirlikli proje sayısı, uluslararası işbirlikli proje sayısı, lisanslanan patent sayısı ve 4004-4005 proje sayısında geçen yıla göre puan artışı elde etti.