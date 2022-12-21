Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi liderliğinde, Erciyes Üniversitesi’nin de (ERÜ) paydaşları arasında yer aldığı dijital teknolojiler alanında akademi, kamu ve sanayi arasında iş birliklerini güçlendirecek Dijital İnovasyon İş Birliği Platformu protokolü Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri ile imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi liderliğinde, Erciyes Üniversitesi’nin de (ERÜ) paydaşları arasında yer aldığı dijital teknolojiler alanında akademi, kamu ve sanayi arasında iş birliklerini güçlendirecek Dijital İnovasyon İş Birliği Platformu protokolü Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri ile imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde geçekleştirilen imza törenine Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu’nun yanı sıra, Ege Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi’nin Rektör ve Rektör Yardımcıları, Yapay Zekâ ve Büyük Veri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin yöneticileri katıldı.

İmza töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, platformun ülkemizde bir ilk olduğunun altını çizerek yenilikçi teknolojilerde kamu, akademi ve özel sektör arasında iş birliklerini güçlendireceğini söyledi.

Dijital İnovasyon İş Birliği Platformu’nun hem kamuda hem de özel sektörde yürütülen dijitalleşme çalışmalarını hızlandırıp destekleyecek temellerin atıldığını söyleyen Başkan Koç, hayata geçirilecek bu platform ile yapay zekâ, veri bilimi, siber güvenlik, robotik ve bunlarla ilişkili teknoloji alanlarında kamu, akademi ve özel sektör arasında iş birliklerinin güçlendirmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Başkan Koç’un konuşmasının ardından ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve diğer 7 paydaş üniversitenin Rektörleri tarafından iş birliği protokolüne imza atıldı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Dijital İnovasyon İş Birliği Platformu’nun kamu ve özel sektörde yürütülen dijitalleşme çalışmalarını hızlandırmak amacıyla önemli bir adım olduğunu söyledi.

Protokol çerçevesinde belirlenen 8 üniversite arasında yer almaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Rektör Altun, protokolün düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Dijital İnovasyon İş Birliği Platformu faaliyetleri çerçevesinde protokol gereği belirlenen alanlarda eğitim, mesleki ve teknik eğitim, Kamu - Üniversite - Sanayi proje çalışmaları, danışmanlık hizmetleri, seminerler, konferanslar düzenlenecek.