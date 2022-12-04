Siirt’tin Eruh ilesinde kışın kendisini iyice hissettirmeye başladığı bugünlerde yakacak bulma arayışı içerisinde olan vatandaşların imdadına kaymakamlık yetişti.

Siirt’tin Eruh ilesinde kışın kendisini iyice hissettirmeye başladığı bugünlerde yakacak bulma arayışı içerisinde olan vatandaşların imdadına kaymakamlık yetişti.

Siirt’tin Eruh Kaymakamlığı tarafından dar gelirli vatandaşlara kömür dağıtılacak. Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, ilçe genelinde dar gelirli 800 ailenin kömür yardımından yararlanacağını ve her aileye 800 kilogram kömür verileceğini söyledi. Kaymakam Özdemir, dağıtımın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılacağını ve vatandaşların evlerine kadar teslim edileceğini belirtti.