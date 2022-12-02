Siirt’in Eruh ilçesinde 15 Ağustos 1984’te bölücü terör örgütü PKK’nın düzenlediği ilk silahlı saldırıda şehit düşen Jandarma Komando Er Süleyman Aydın’ı unutmayan Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, şehit Aydın’ın adını saat kulesine ve bir caddeye verdiğini söyledi.

Siirt’in Eruh ilçesinde 15 Ağustos 1984’te bölücü terör örgütü PKK’nın düzenlediği ilk silahlı saldırıda şehit düşen Jandarma Komando Er Süleyman Aydın’ı unutmayan Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, şehit Aydın’ın adını saat kulesine ve bir caddeye verdiğini söyledi.

PKK’nın terör eylemlerini başlattığı ilk eylem olan Eruh baskınında şehit düşen Jandarma Komando Er Süleyman Aydın’ın ismi Eruh’ta yaşatılıyor. Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, 15 Ağustos 1984 yılında PKK’lı teröristlerce Eruh’a düzenlenen silahlı saldırının Eruh ve Türkiye için kara bir gün lekesi olduğunu dile getirdi.

Başkan Çiftçi, “O yıllarda ben lise son sınıftaydım, geceydi kahvede oturuyordum silah sesleri geldi. Biz arka taraftan eve gittik. Sonra camiden anonslar geldi ’biz PKK’lıyız terör mensubuyuz’ Arapça, Kürtçe ve Türkçe konuşma yaptılar sonra ilçe merkezini terk ettiler. Sabah gün ışığında duyduk ki, bir şehidimiz olmuş. Süleyman Aydın onbaşı adında bir hemşerimiz şehit düşmüştü. Çok üzüldük ona" dedi.

"Onun adına bir saat kulesi ve bir şehitlik abidesi yaptırdık" diyen Çiftçi, "İsmini de verdik, şereflendirdik. Ondan sonra terör olayları ilçemizde başladı. Bizim 54 tane köyümüz vardı hatta merkezle beraber 56 köyümüz vardı. Teröristler yüzünden 10 köyümüz kaldı. Köyümüz yüzde 99 bozuldu. Hükümetimizin köye dönüş projesi çerçevesinde köye geri dönüşler başladı. Hamdolsun şu anda köylerimize vatandaşlarımız geri döndü herkes işinde aşında. Allah’ü Teâla bir daha o kara günleri bize göstermesin, çok kötü günlerdi Allah’a hamdolsun şu an asayişimiz yerinde, huzurumuz yerinde. Herkes kendi işinde devam etmektedir” dedi.