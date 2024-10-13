Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik Kayseri’yi yakından tanımaları amacıyla her yıl düzenlenen ’Kayseri Kültür Yolu Turu’ etkinliği başladı.

ERÜ tarafından her yıl düzenlenen ve 4 hafta boyunca cumartesi günleri devam edecek olan ’Kayseri Kültür Yolu Turu’ etkinliği başladı. Düzenlenen etkinlikte, üniversite kampüsünden otobüslerle şehir turu yapan ERÜ öğrencileri Kayseri’nin tarihi, kültürel ve turistik mekanlarını yakından tanıma fırsatı buldu. Etkinlik çerçevesinde öğrenciler; rehber eşliğinde Gevher Nesibe Medresesi, Kurşunlu Camii, Saat Kulesi, Kayseri Kalesi ve Kayseri Müzesi, Hunat Hatun Külliyesi, Atatürk Evi Müzesi, Güpgüpoğlu Konağı, Etnografya Müzesi, Meryem Ana Kilisesi ve Kayseri Lisesi’ni gezerek bilgiler aldı. Katılımın yoğun olduğu etkinliğe katılan öğrenciler, Kayseri’yi yakından tanıma imkanı bulduklarından dolayı hayli mutlu olduklarını belirterek, ERÜ yönetimine teşekkür etti. Tur hakkında açıklama yapan ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin yaşayacakları şehri yakından tanımalarının önemli olduğunu söyledi.

Etkinliğe katkılarından dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özkan; "Her yıl olduğu gibi bu yılda Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ile ortaklaşa Kültür Yolu Turu’nu gerçekleştirmekteyiz. Etkinlik kapsamında hafta sonları öğrencilerimizi Kayseri’yi tanıtmak üzere şehrimizin tarihi, kültürel ve turistik mekanlarını gezdireceğiz. Hem öğrencilerimiz için bir motivasyon hem de şehri tanımak için güzel bir faaliyet olacağını düşünmekteyiz" dedi.