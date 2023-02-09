Bölgede depremzedeler yararına gönderilen mutfakta ERÜ personeli tarafından üç öğün sıcak yemek ikramında bulunulacak.

Depremzede vatandaşların sıcak mutfak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gönderilen konteyner mutfak ile 12 yemekhane personeli de deprem bölgesine yola çıktı.

Erciyes Anadolu Holding, deprem bölgesinde her öğün bin 200 kişilik yemek çıkarıyor

Erciyes Anadolu Holding, deprem bölgesinde her öğün bin 200 kişilik yemek çıkarıyor

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından deprem bölgesine yardım göndermek amacıyla aralıksız çalışmaların sürdürüldüğü ERÜ’den bölgeye bir adet konteyner mutfak gönderildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından depremzedeler yararına Kahramanmaraş’a konteyner mutfak ile yemekhane personeli gönderildi.

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