Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun; ’Rektör-Öğrenci Buluşması’ çerçevesinde Güzel Sanatlar, Mimarlık ve Eczacılık Fakültelerinin öğrencileri ile bir araya gelerek, talep ve isteklerini dinledi.

Program kapsamında her gün üç fakülteyi ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’un bugünkü ilk ziyareti Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin ile birlikte Güzel Sanatlar Fakültesi oldu. Fakülte Konferans Salonu’nda öğrenciler ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, ben olarak değil, biz olarak bir yönetim anlayışı içerisinde olduklarını söyledi. Öğrenci faaliyetlerinin önemine değinen Rektör Prof. Dr. Altun, öğrencilerin kulüp çalışmaları ve sosyal faaliyetlerde aktif olmalarını istediklerini belirtti. Rektör Prof. Dr. Altun, ikinci ziyaretini ise Mimarlık Fakültesi’ne gerçekleştirdi. Ziyaretinde öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Altun, “Zaman çok çabuk geçmekte. Geçen bu zaman dilimini geri alamayacaksınız. Şunu unutmayın ve zaman dilimini çok iyi değerlendirin. Kendinizi geliştirmek için her zaman gayretle çalışın” dedi. Rektör Prof. Dr. Altun bugün son ziyaretini ise Eczacılık Fakültesi’ne gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Altun, burada yaptığı konuşmasında hayat boyu öğrenmenin önemine dikkat çekerek, “Bilgilerinizi güncellemeniz ve dış dünyaya kapalı olmamanız çok büyük stratejik öneme sahip. Bunları aktif olarak yürüttüğünüz sürece meslek hayatınızdaki başarı arkasından gelecektir” diye konuştu. Ziyaretlerinde öğrenciler ile uzun süre sohbet eden Rektör Prof. Dr. Altun, tek tek soruları cevapladı.

’Rektör-Öğrenci Buluşması’ çerçevesinde Rektör Altun’un ziyaretlerinde Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Levendoğlu ve Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Orhan Püsküllü de birer konuşma yaparak, fakültelerinde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi verdiler.