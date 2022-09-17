ERÜ’den yapılan açıklama, "2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. maddesi ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin 4. maddesi uyarınca, üniversitemiz rektör yardımcılığına 16.09.2022 tarihinden itibaren Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay ÖZKAN atanmış bulunmaktadır" denildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Özkan, rektör yardımcısı olarak atandı.

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