Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından öğrenci kulüplerinin katılımları ile ’Evim Kampüs’ etkinlikleri çerçevesinde ERÜ Kampüs Günleri’22 etkinliği düzenlendi. 2 gün sürecek olan etkinlikte öğrenciler hem öğrenci kulüplerini yakından tanıma fırsatı bulacaklar hem de çeşitli aktiviteler ile keyifli zaman geçirebilecekler.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından öğrenci kulüplerinin katılımları ile ’Evim Kampüs’ etkinlikleri çerçevesinde ERÜ Kampüs Günleri’22 etkinliği düzenlendi. 2 gün sürecek olan etkinlikte öğrenciler hem öğrenci kulüplerini yakından tanıma fırsatı bulacaklar hem de çeşitli aktiviteler ile keyifli zaman geçirebilecekler.

Marianne Molu Amfi’de gerçekleştirilen etkinliğin açılışına ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. Sultan Taşcı ile akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlikte ilk olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı tarafından konser verildi. Etkinliğin açılışında konuşan ERÜ Öğrenci Konsey Başkanı Selma Pişkin, etkinliğin düzenlemesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, öğrenci kulüpleri ve öğrenci topluluklarının önemine dikkat çekti. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da konuşmasında öğrenci odaklı çalışmalar yürütmeyi önemsediklerini söyledi. Rektör Altun, “Ben kulüp faaliyetlerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimizin kulüp seçiminde kulüp seçiminde bulunmaları meslek hayatları için çok önemli. Ortam gerçekten bugün çok güzel. Ben bu etkinliğimizin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmasında öğrencilere Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin ’Yetenek Kapısı’ uygulamasına kaydolmalarını tavsiye eden Rektör Altun; “Özellikle Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin düzenlediği çok güzel bir kariyer kapısı uygulaması var. Kariyer süreçleri ile ilgili olarak lütfen orada yer alın. Burada kaydolmak için değil, size şu imkânı sağlamış olacak orası. Özellikle kendi bilgi ve birikimlerinizi orada tanımlamanız, staj konularında sizleri işverenler ile karşı karşıya getiren bir sistem var. Erciyes Üniversitesi olarak öğrencilerimizin sistemde olmalarını kendileri açısından çok önemsiyoruz” diye konuştu. Rektör Altun’un konuşmasının ardından ERÜ Atlı Okçuluk Kulübü tarafından Atlı Okçuluk Gösterisi gerçekleştirildi.

Gösteriyi yakından takip eden Rektör Altun, gösteri sonrası öğrenci kulüplerinin stantlarını tek tek gezerek, kulüpler hakkında bilgiler aldı. Öğrencilere yemek ikramında bulunulduğu etkinlikte, 2 gün boyunca Bisiklet Turu, Mini Oryantring Yarışması, bilek güreşi, halk oyunları gösterileri gibi öğrenci kulüpleri tarafından bir dizi etkinlik ve yarışmalar düzenlenecek. Öğrenci grupları tarafından konserlerinde düzenleneceği etkinliklerde ayrıca öğretim üyeleri tarafından söyleşi programları da gerçekleştirilecek.