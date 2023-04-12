Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Cerrahi Bilimler Öğretim Üyeleri’ne 3 gün sürecek olan Robotik Cerrahi Uygulamaları Simülasyon Eğitimi verilmeye başlandı.

ERÜ Tıp Fakültesi’nde düzenlenen programda, robotik cerrahi sistemler tanıtım toplantısının ardından cerrahi simülasyon eğitimi programı yapıldı. 3 gün sürecek olan programın açılışında robotik cerrahinin bölge, Türkiye ve dünyadaki durumu ve robotik cerrahinin avantajları konusunda bilgiler verildi. Programa ERÜ Hastaneleri İdarecileri ve ERÜ Cerrahi Bilimler Öğretim Üyeleri katıldı.

Robotik cerrahinin 20 yıldır ürolojide tercih edilen bir teknik olduğunu söyleyen ERÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Demirci, “Robotik cerrahi son 20 yıldır üroloji alanında tercih edilen bir teknik olarak kullanılmaktadır. Biz de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı olarak bu cihazın örnek bir modelini üniversitemize getirerek, cerrahi uygulama yapan arkadaşların bu konuda eğitim almasını, teknik olarak özelliklerini öğrenmesini hedefledik. Bu nedenle de buradaki robotik cerrahi cihazla 3 gün süre ile ameliyathanede uygulamalar yapılacak. Robotik cerrahi hastalara daha iyi cerrahi konfor sağlama konusunda bazı avantajlara sahiptir. Bu nedenle biz tıp fakültesi bünyesinde bu alanda önce eğitim alalım, cihazları tanıyalım ve sonra da uygun şartlar olursa robotik cerrahi uygulamalarını fakültemizde yapalım istiyoruz. Bu konuda anabilim dalımızın yapmış olduğu çalışmalar da var” dedi.

ERÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Demirtaş da, “Bugün burada yapılan simülasyon eğitimi ile yıllardır eksikliğini çektiğimiz robotik teknolojinin Erciyes Üniversitesi’nde ilk adımları olarak bu hizmeti vermeye başlayacağız yakın zamanda İnşallah. Bu sistemin avantajları hastalarımız için hızlı iyileşme ve en ön planda olan kısım da bu. Ondan sonra da yüksek teknolojinin hekime ve hastaya yönelik getirdiği bir takım faydaları olacaktır. Ben ERÜ Tıp Fakültesi için bu teknolojinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Robotik cerrahinin özellikle ürolojik kanserlerde çok kullanılmaya başlandığını söyleyen ERÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Sönmez ise, “Robotik cerrahi artık çok önemli bir konuma geldi ülkemizde. Biz de özellikle ürolojik kanserlerde oldukça sık uygulama alanlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu anlamda artık robot bir lüks olmaktan ziyade bir ihtiyaç haline geldi. Bu simülasyon eğitimi de belki bu robot sürecinin ilk basamağını oluşturacak diyebilirim. Hastalarımız ve hekimlerimiz açısından birçok avantajı olan robotik cerrahi sürecinin faydalı olacağını düşünüyorum. Herkesin iyi bir simülasyon süreci geçirmesini diliyorum” dedi.

Eğitime katılan ERÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Numan Baydilli de konuşmasında, “Bugün burada robotik sistem simülasyon cihazı ile birlikteyiz. Üniversitemizde bu cihazın faydasını, cerrahi anlamda neler katacağını hep birlikte göreceğiz. Farklı branşlarda birçok cerrahi hekimin deneyimleyeceği bu simülasyon cihazının herkese faydalı olacağını düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.