Erciyes Üniversitesi (ERÜ), İstanbul ve Ankara’dan sonra 2024 yılında TÜBİTAK Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Projesi kabul edilen tek üniversite olarak büyük başarı gösterdi.

ERÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Önses’in yürütücülüğünü üstlendiği WETDNA Projesi, İstanbul ve Ankara’dan sonra 2024 yılında TÜBİTAK ERC Projesi kabul edilen tek üniversite Erciyes Üniversitesi oldu. Rektörlük Senato Salonu’nda basın toplantısı düzenleyen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun; "Erciyes Üniversitesi olarak orta vadeli projelerde sahip olduğumuz kalite, kapasite ve sanayimizle ortaya koyduğumuz işbirliklerinin bir taçlandırılması, önemli bir sonuca bağlanması gerektiğini her daim ifade ediyoruz. Geldiğimiz noktada Avrupa Araştırma Konseyi tarafından dünya çapında alanında uzman isimlerin değerlendirmesi ile dünyada az sayılı nitelikli projeler, ülkelerin başvurularına göre değerlendirme süreçleri olmaktadır. Bu süreçler çok kolay süreçler değildir. Önce projenizle başvuruyorsunuz, sonrasında ikinci aşamaya geçiyorsunuz. İkinci aşama çok önemli bir mülakat sürecini kapsamaktadır. Bu süreci tamamladığınızda başarılı olup olmayacağına, bu projenin gerçekten bir eser olarak ortaya konulup konulmadığına karar veriliyor. Erciyes Üniversitesi olarak böyle bir projeyi alan üniversite markasına sahip olduk. 2024 yılında Türkiye’den bu projeyi alan tek üniversiteyiz. Bu son derece önemli bir detaydır" dedi.

"208 üniversite arasından böyle bir projeye layık görülmek, bunu detay detay anlatabilmek hep beraber önemli bir gurur olarak karşımıza çıkıyor" diyen Altun; "Araştırma üniversitelerine baktığınız zaman Türkiye’de bu projeler 1987 yılından beri verilmekte ve bu projelerde 3 tane vakıf, 2 devlet üniversitenin görev aldığını görüyorsunuz. Vakıf üniversitelerinden en fazla proje alan Koç Üniversitesi, devamında Sabancı ve Bilkent Üniversitesi. Devlet üniversitelerinde ise İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi olarak sıralanıyor. Ankara ve İstanbul’da bulunan üniversitelerimiz. Erciyes Üniversitesi olarak bu projeyi alan 3’üncü devlet üniversitesi unvanına kavuştuk. Bu bizim için son derece önemlidir ve stratejik bir değere sahiptir. Bundan sonraki süreçlerde bunun bir alışkanlık haline gelmesi, sürdürülebilir olması bizim için son derece önemli olacaktır. Bu konuda orta vadede ortaya koyduğumuz projelerimiz arasında gerçekleştirmenin gururu ile bundan sonraki proje süreçlerini takip edeceğimizi ve akademik kadromuzla birlikte bu projelerde yer almak istediğimizi belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Desteklerinden dolayı Rektör Altun’a teşekkür eden Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Önses ise; “Avrupa Araştırma Komisyonu projeleri Avrupa’nın en saygın projeleri. Sadece bu proje değil aynı zamanda bu bir ödül. Yürütücülerden ödül alan kişi olarak bahsediliyor. ERC başkanının mektubunda da bu yazıyor. Projenin değerlendirme sürecinde proje çok önemli ama proje kadar önemli olan bir şeyde araştırmacının yaptığı çalışmaların niteliği. Burada üniversitemizde son 10 yılda yapılan çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece bir proje olarak düşünmemekte fayda var. Bu yönüyle de Kayseri için değerli olduğu kanaatindeyim” diye konuştu.