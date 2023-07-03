Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğü tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Rektörlük binası fuaye salonunda gerçekleştirilen bayramlaşma programına, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcısı Zafer Çağlıtalaslıgil, fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri, daire başkanları ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, törene katılan akademik ve idari personel ile tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.

Bayramlaşma programı kokteylin ardından sona erdi.