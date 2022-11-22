Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veterinerlik Fakültesi öğrencileri, düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veterinerlik Fakültesi öğrencileri, düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi.

ERÜ Veterinerlik Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu’nda düzenlenen önlük giyme töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Fakültenin tanıtım filmi izlenmesinin ardından açılış konuşmasını yapan Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Murat Kanbur; "Bugünkü törende protokol, meslek büyükleri ve ailelerinizin huzurunda alırken veteriner hekimliğinin usta çırak ilişkisiyle öğrenilen çok saygın bir meslek olduğunu; eğitiminizde tıpkı mesleğinizi yapıyormuş gibi etik, hijyen, saygı ve sevgi kuralları çerçevesinde sürdürmenizi diliyor, sizlerden önlüğünüze ve mesleğinize sahip çıkmanızı bekliyor ve aramıza hoş geldiniz diyorum" dedi.

Konuşmaların Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve katılımcılar, veterinerlik fakültesi öğrencilerine beyaz önlüklerini giydirdi.