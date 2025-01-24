Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Diş Hekimliği ve Tıp Fakülteleri arasında, uzmanlık eğitimi alan öğrenciler için eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

ERÜ Rektörlük Toplantı Salonu’nda düzenlenen törende konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi’nin sağlık alanında yaygın bir etkiye sahip olduğunu söyledi. İmzalanan protokolün önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun; "Hep birlikte bu çalışma süreçlerini yönetmeye ve bu işbirliği protokolünün sadece yazılı bir evrak olarak değil, gerçek hayatta da karşılığı olacak düşüncesiyle hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin de yaptığı konuşmada; "Ülkemizin önde gelen bir eğitim kurumu olan Erciyes Üniversitemizin, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi’nde, bizim uzmanlık öğrencilerimiz rotasyon kapsamında gerekli eğitimleri burada alacaklar ve uzmanlıklarını tamamlayacaklar. Ben tecrübelerini, birikimlerini, üniversitenin imkanlarını bizimle paylaştıkları için sayın Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Altun’a teşekkür ediyorum. İki komşu ilde, Üniversitemiz arasında ki bu bilimsel işbirliği faaliyetleri diğer alanlarda da devam edecek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin iş birliği protokolüne imza attı.