Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı 14. Dönem mezunlarını verdi. Program çerçevesinde Turizm İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği bölümlerinden 29 öğrenci mezun oldu.

Turizm Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen mezuniyet törenine; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkıkıç, Erciyes Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Aydın, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç törende yaptığı konuşmada Erciyes Üniversitesinin, Kadim bir şehir olan Kayseri’nin önemli bir değeri olduğunu söyledi. Konuşmasında öğrencilere seslenen Başkan Dr. Büyükkıkıç; “Bundan sonraki hayatınızda üniversitenizi ve Kayserimizi sahiplenmenizi sizlerden rica ediyorum. Kendinizi geliştirin ve mutlaka yabancı dilinizi geliştirin" dedi. Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü ise konuşmasında fakülteleri hakkında bilgiler vererek mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi. Konuşmaların ardından mezun öğrencilere diplomaları verildi.

Tören, öğrencilerin hep birlikte keplerini havaya fırlatması ve mezuniyet pastasının kesilmesiyle tören son buldu.