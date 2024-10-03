Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte büyükşehir belediyesi tarafından yenileme çalışmalarının yapıldığı ERÜ Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi’nin Poliklinik Girişi ve Kan Alma Üniteleri’nin açılış törenine katıldı.

Büyükşehir belediyesi ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle modern donanımlarıyla hastalara daha hızlı ve etkin sağlık hizmeti sunacak olan yeni ve modern polikliniklerin bakım, onarım ve yenileme ile kan alma üniteleri çalışmaları tamamlandı. ERÜ Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi’nin Poliklinik Girişi ve Kan Alma Üniteleri Açılış Töreni’ne Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar ile akademisyenler ve sağlık personeli katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, açılışta yaptığı konuşmada; "Son halini şimdi gördüm, pırıl pırıl olmuş, yakışmış, nezih bir ortamda, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesinin, Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli vurguladığı gibi en güzel örneklerinden birini sunduk. Bu işin görünen, vitrin tarafı, bu vitrinin insanlara güven veren anlayış içerisinde oluşturulması lazımdı” dedi. Amaçlarının insanlara hizmet etmek olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin yine farkını ortaya koyduğunu, kamu ve kurumlarla dayanışma içerisinde, üniversitelerle iş birliği halinde çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Büyükkılıç, insanların daha konforlu, daha huzurlu bir ortamda hizmet almasını sağlamaya çalıştıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bir hekimim, eşim buradan mezun oldu, şimdi oğlum burada ihtisas yapıyor, biz aileden biriyiz, buraya ne yapsak azdır. Kayseri 30 sağlık kuruluşunun olduğu bir şehir, 15’i akredite olan hastanemiz var, bunlar çok önemli. Gerek yerel, gerek bölgesel, gerekse de ulusal ve uluslararası bazda tercih edilen sağlığın merkezi olarak bilinen, Gevher Nesibe Sultan zamanından beri de sağlığa hizmet vermiş önemli bir şehiriz. Şehir Hastanemiz var, yükümüzü çekiyor, ikinci Tıp Fakültemiz oluştu ama Kayseri’mizde Erciyes Üniversitesi bir markadır, araştırma üniversitemizin gurur veren bir fakültesi ve hastanesini daha iyi konuma taşımak için üzerimize ne düşüyorsa yapmak vazifemizdir.”

“30 Milyon TL’lik Tıbbi Simülasyon Merkezi Tamamlanmak Üzere”

Hayırseverlere minnet duyduklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç; "Burada vitrinimizi oluşturduk, kafeteryamızı istenilen şekliyle oluşturduk, acilimizin, yeni yapılan biriminin etrafındaki düzenlemeyi yaptık ama en önemlisi öğrenciye verilen hizmet olan 30 milyon TL’lik tıbbi simülasyon merkezini hayata geçirdik. Öğrenciye yatırım, en önemli yatırım dedik, gençlerimiz daha öz güven içerisinde donanımlı, eğitimli olsun dedik ve bu çalışmamız da tamamlamak üzere” diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hizmet edenlerin hizmetkârı olmayı onur saydıklarını, bu çalışmanın üniversiteye yakıştığını belirterek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Erciyes Üniversitesi ile gurur duyduklarını dile getiren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’a çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kentte yapılan birçok işte Başkan Büyükkılıç’ın gizli kahramanlığı olduğuna dikkat çeken Vali Çiçek, “Yine Büyükşehir Belediye Başkanımız, samimiyetimle söylüyorum, sadece belediye hizmetlerinde değil, Memduh Büyükkılıç başkana nerede bir sıkıntı var diyorlarsa Memduh Başkan oraya gönlünü veriyor. Nitekim birçok yaptığımız işte Memduh Büyükkılıç’ın gizli kahramanlığı var. Büyükşehir Belediyemiz her konuda elini taşın altına koyuyor. Burada da Büyükşehir Belediyesi gerçekten kendine yakışanı yapmış. Bambaşka bir yer haline gelmiş, otel havasına girmiş neredeyse. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyor, alkışlıyorum” şeklinde konuştu. Çiçek, Erciyes Üniversitesi Tıbbi Simülasyon Uygulama Alanı Geliştirme Merkezi ihtiyacında da Büyükkılıç’ın destek verdiğini hatırlattı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da; "Bu süreçlerde gerçekten Büyükşehir Belediye Başkanımız saygıdeğer Dr. Memduh Büyükkılıç başkanımıza huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü fiziki mekânlardaki iyileştirmelerimizle hastalarımıza verdiğimiz hizmet kalitesini arttırmaktadır. İnsana yapılan yatırımların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Başta valimiz, saygıdeğer Memduh başkanımız, bu süreçlerde her daim yanımızda olmaktalar” şeklinde konuştu. Yeni hastane müjdesi veren Prof. Dr. Altun, “Bir müjde olarak vermek istiyorum. Yeni hastanemizin projesi ile ilgili ihale süreçlerini tamamladık, onaylarımızı aldık, proje yapım ihalesini de önümüzdeki haftalarda gerçekleştirmiş olacağız. Bu kalitenin daha da artması için kıymetli olacağını düşünüyorum” dedi. Konuşmaların ardından dua ve protokol tarafından kesilen kurdele ile Gevher Nesibe Hastanesi Poliklinik Girişi ve Kan Alma Üniteleri’nin açılışı gerçekleştirildi. Başkan Büyükkılıç, ayrıca tüm sağlık personelini 4-10 Ekim günlerinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleşecek olan Gastronomi Günleri ve 11-20 Ekim günlerinde Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleşecek olan 7’nci Kayseri Kitap Fuarı’na davet etti.