Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Erciyes Anadolu Holding tarafından üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde AR-GE istişare toplantısı düzenlendi.

Erciyes Anadolu Holding ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Erciyes Anadolu Holding CEO Yardımcısı Murat Aksu, ERÜ Araştırma Dekanı Doç. Dr. Gökmen Zararsız ile akademisyenler ve Erciyes Anadolu Holding’e bağlı şirketlerin yöneticileri katıldı.

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun üniversitede yürütülen AR-GE çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Konuşmasında üniversite- sanayi işbirliğine verdikleri önemin altını çizen Rektör Prof. Dr. Altun, “Birlikte yaptığımız bu çalışmalar ülkemize ve şehrimize katkı sağlayacaktır” dedi.

Toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Altun, Üniversitede yeni kurulan AR-GE Park hakkında da bilgiler verdi.

Rektör Prof. Dr. Altun, “Öğretim üyelerimizin sanayiye gelmesi ve sanayimizin üniversite olmasının daha etkileşim içerisinde olması açısından bu toplantılar çok kıymetli yaklaşımlardır. Düzenlenen bu toplantılar sonucunda güzel sonuçlar çıkacağını da düşünüyoruz” diye konuştu.

Erciyes Anadolu Holding CEO Yardımcısı Murat Aksu da konuşmasında ERÜ öğretim üyelerine iş birliği çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Aksu, şunları kaydetti:

“Erciyes Üniversitesi ülkemizin sayılı araştırma üniversitelerinden birisidir. Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Altun, hocamızın katkıları ile de Erciyes Üniversitesi, bilime katkılarını ve üniversite sanayi işbirliğini çok ciddi derecede artırma çabalar içerisinde. Bizde Erciyes Anadolu Holding olarak ülkemizin en önemli gruplarından birisiyiz. Bu iki gücün bir araya gelmesinden. Dolayı çok daha kıymetli ve çok daha güzel projeler çıkabileceğini ve bize rekabet avantajı sağlayacak, üniversitemize araştırma imkanları ve sanayi ile iş birliği olanaklarının sağlanacağına inanıyoruz”

Aksu’nun konuşmasının ardından Araştırma Dekanlığı Öğr. Gör. Orbay Şimşek, ERÜ AR-GE Park hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

ERÜ Akademisyenlerinin ve Erciyes Anadolu Holding’e bağlı şirket yöneticilerinin sunum yaptığı toplantı, Erciyes Anadolu Holding AR-GE Merkezi’ne düzenlenen teknik gezinin ardından sona erdi.