Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri; ’Topluma Hizmet Uygulamaları’ dersi çerçevesinde 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası sebebiyle Hunat Kan Alma Merkezi’ne kan bağışında bulundu.

ERÜ Spor Fakültesi öğrencileri; ’Senin 15 dakikan, başkasının bir ömrü olsun.Sana ihtiyacım var kan dostum’ etkinliği düzenledi. Etkinlik çerçevesinde başvuru formlarını doldurduktan ve gerekli kontroller yapıldıktan sonra durumu uygun olan öğrenciler ve öğretim görevlileri kan bağışında bulundu. Etkinlik sonunda öğrenciler, toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak; "Topluma Hizmet Uygulamaları dersi çerçevesinde birçok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik yapmaya devam ediyoruz. Bugün de amacımız öğrencilerimizi kan bağışı konusunda bilinçlendirmek, kan bağışının önemi konusunda dikkat çekmek, ilerde kendi görev yaptıkları bölgelerde bu ve benzeri projeler yapmaları konusunda rol model olmaktı. Bu çerçevede etkinliğimizi düzenlemek için bizlere destek olan katkı sağlayan herkese, bu projenin gizli kahramanları değerli öğrencilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.