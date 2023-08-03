Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun; 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversite tercihi yapacak olan adaylara tavsiyelerde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, YKS sınavına girip başarılı olan adayların, tercih sürecinde olduklarını hatırlatarak; “Yapılacak tercih, gençlerimizin geleceğini doğrudan etkileyecektir. Üniversitelerin sahip olduğu kaynaklar ve öğrencilerine sunduğu imkânlar çok iyi araştırılmalı ve bu istikamette karar verilmelidir. Benim adaylarımıza en önemli tavsiyem, sevecekleri, yeteneklerine uygun gördükleri meslekleri seçmeleridir. Bu aşamada adaylarımızın öncelikle hangi alanda başarılı olacağına karar vermesi ve buna uygun tercihte bulunması büyük önem taşıyor” dedi. Erciyes Üniversitesi’nin ülkemizin önde gelen sayılı üniversiteleri arasında bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. Altun, üniversitenin eğitim kalitesi bakımından dünyada kabul gören bir konumda olduğunu, fiziki ve beşeri altyapısını da her geçen gün geliştirerek, çağın gereklerine cevap verebilecek donanıma sahip öğrenciler yetiştirdiğini kaydetti. Prof. Dr. Altun, şunları söyledi;

"Erciyes Üniversitesi 19 fakülte, 2 meslek yüksekokul, 1 yüksekokul ile kurumsallaşmış, Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasındadır. Adayların, mutlaka üniversitemizi yakından incelemelerini tavsiye ediyorum. YÖK tarafından yapılan değerlendirmelerde, üniversitemiz öğrenci memnuniyeti açısından devlet üniversiteleri arasında 6. Sırada yer almıştır. Öğrenci memnuniyetinin pek çok parametresi var. Bu bakımdan Üniversitemizin, gençlerimizi geleceğe hazırlama noktasında çok başarılı olduğu sonucuna varabiliriz. Yapılan pek çok araştırmada üniversitemiz başarı sıralamasında çoğu zaman ilk 10 üniversite arasına giriyor. Ayrıca Kayseri’de öğrenciler açısından pek çok imkân mevcuttur. Tarihi ve kültürel açıdan, sosyal yaşantı açısından çok zengin bir şehirde yaşıyoruz. Öğrencilerimizin konaklama imkânlarına baktığımızda herhangi bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Kayseri, barınma, ulaşım açısından Türkiye’nin en rahat şehirlerinden biridir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç, öğrenci dostu yaklaşımıyla öğrencilerimizin barınma imkânlarını ciddi manada arttırmıştır. Burası sanayi şehri olduğu için öğrencilerimize burs sağlama açısından da çok zengindir. Yüzde 100 yabancı dil ile eğitim veren çok sayıda bölüme sahibiz. Uluslararasılaşma konusunda çok ciddi adımlarımız var.”

Erciyes Üniversitesi mezunlarının kendi sektörlerinde tercih edildiğini de ifade eden Prof. Dr. Altun; “Erciyes Üniversitesi mezunlarının, işe yerleşmesinde yüzde 75’leri bulan oranlar var. Buradan geriye kalan öğrencilerin iş bulamadığı sonucunu da çıkarmamalıyız. Meslek dışı alanlarda da iş bulup, çalışan çok sayıda mezunumuz var. Öğrencilerimize donanım kazandırmak için her türlü desteği sağlıyoruz. Özellikle Erasmus çerçevesinde yurt dışına gitmek isteyen öğrencilerimizi destekliyoruz. Öğrencinin 1 yılını yurt dışında geçirmesi, dil öğrenmesi ve farklı bakış açıları kazanması açısından büyük yararlar sağlıyor. Kayseri’de staj imkanlarının da fazla olduğunu belirteyim. Adaylarımız, mutlaka Üniversitemizi ve birimlerimizi araştırsın” diye konuştu.

Üniversitenin eğitim kalitesinin yanı sıra, bilimsel araştırmalara, akademik yayıncılığa ve toplumsal projelere de büyük önem verdiğini ifade eden Prof. Dr. Altun, tercih döneminde, bütün üniversite birimlerinde öğrenci ve velilere bilgi aktarıldığını da bildirdi.