Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103’üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Rektör Altun, mesajında şunları kaydetti:

“Egemenliğin kayıtsız ve şartsız olarak milletin olduğunun göstergesi ve milletimizin iradesinin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103’üncü yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. ‘Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ anlayışı ile 23 Nisan 1920’de kurulmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi Aziz Türk Milleti’nin şanlı tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi olmuştur. Bu önemli günün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bir bayram ilan edilerek, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilmesi de genç nesillerimize olan güvenin en önemli göstergesidir. Sevgili gençler; Sizler ülkemizin en değerli bireyleri olarak geleceğimizin güvencesisiniz. Sizlere düşen en önemli görev ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı sizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün göstermiş olduğu hedefler istikametinde bilime ve gelişen teknolojilere açık, okuyan, araştıran, milli ve manevi değerlerine bağlı, çalışkan ve başarılı fertler olmaktır. Sizlere verilen bu göreve bağlı kalarak, miras olarak bırakılan bu aziz vatana her zaman sahip çıkacağınıza olan güvenimiz tamdır. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tebrik ediyor, tüm dünya çocuklarının bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum.”