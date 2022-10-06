Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) Rektör Prof. Dr. Fatih Altun “Rektör-Akademisyen Buluşması” etkinliğinin üçüncü gününde 6 fakültenin akademisyenleri ile buluştu.

Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) Rektör Prof. Dr. Fatih Altun “Rektör-Akademisyen Buluşması” etkinliğinin üçüncü gününde 6 fakültenin akademisyenleri ile buluştu.

ERÜ 25.Yıl Kapalı Yüzme Havuzu’nda düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’un yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. Sultan Taşcı ile Mimarlık Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Fen Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri ile Ziraat Fakültesi Dekanları ve Akademisyenleri katıldı. Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, etkinliğe katılan akademisyenlere teşekkür etti. Erciyes Üniversitesi olarak her zaman bilim ve teknolojinin anıldığı bir üniversite olacaklarını belirten Rektör Altun, "İhtiyaç olduğu zaman nasıl TURKOVAC aşısını üreten bir üniversite oluyorsak, ihtiyaç olduğu zaman hem bilimsel ve teknolojik konuda hem de AR-GE faaliyetlerimiz ile yerinde, zamanında güzel buluşlarımızla kendimizi konuşturmak ve kamuoyunda yer alma düşüncesinde olmak istiyoruz" dedi.

Konuşmasının ardından Rektör Altun, etkinliğe katılan akademisyenlerinin talep ve isteklerini dinleyerek, fakültelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.