Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Kayseri 80. Yıl İşitme Engelliler İlkokulu ve Orta Okulu öğrencilerini ERÜ Spor Bilimleri Fakültesinde misafir ederek ’Sözlerim Ellerimde. Bir İşaret, Bin Umut’ etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında okulda eğitim-öğretim hayatlarına devam eden toplam 37 öğrenci ile birlikte Spor Bilimleri Fakültesi tesislerinde sportif faaliyetler düzenlendi. Gelen İşitme engelli öğrencilerle birlikte açık futbol sahası, atletizm pisti, Ahmet Bilge Spor Salonu ve bireysel sporlar salonunda birçok yarışma ve eğitsel oyun düzenlendi. Tesislerin ve branşların tanıtımı yapıldı. Etkinliklerin bitiminde Üniversite ve 80. Yıl İşitme Engelliler İlkokulu ve Orta Okulu öğretmen ve öğrencileri toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlikle ilgili bilgiler veren Ders Koordinatörü Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, "Topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik yapmaya devam ediyoruz. Son olarak 80.Yıl İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu’ndan gelen 37 öğrenci ve 7 öğretmeni okulumuzda misafir ederek birçok sportif etkinlik düzenledik. Amacımız ders alan öğrencilerimizle birlikte misafir gelen öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlamak onların ilerleyen meslek hayatında karşılaşacakları durumlarla ilgili hazır olmalarını sağlamaktı. Aynı zamanda sporun, fiziksel aktivitenin, egzersizin önemi konusunda bilgiler verdik. Bu kapsamda etkinliğimizi düzenlemek için bizlere destek olan katkı sağlayan herkese, bu projenin gizli kahramanları değerli öğrencilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.