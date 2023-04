Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi’nde “Devir Teslim Töreni” düzenlendi. Mühendislik Fakültesi Dekanlık görevine atanan Prof. Dr. Ahmet Alper Öner, dekanlık görevini aynı zamanda fakültenin eski dekanı olan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’dan devraldı.

Fakülte Dekanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen devir-teslim törenine; Rektör Prof. Dr. Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Prof. Dr. Ahmet Alper Öner’in yanı sıra bölüm başkanları ve idari personel katıldı. Dekanlık görevini Prof. Dr. Ahmet Alper Öner’e teslim eden Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, konuşmasında Dekan Öner’e başarılar diledi. Görevlerin bir nöbet olduğuna dikkat çeken Rektör Altun, dekanlık görevi süresince her zaman özlük haklarını önemseyen bir yönetim anlayışı içerisinde olduğunu söyledi. Rektör Altun, “Görev süremiz boyunca özlük haklarını ve kurumsal aidiyeti artırmak için çalışmalar içerisinde olmaya gayret ettik” dedi. Bölüm Başkanlarından helallik isteyen Rektör Altun, kuruluşundan bu yana Mühendislik Fakültesi’nin kurumsal adımlar atmasında ve kalite süreçlerinde yukarılarda yer almasında destek veren geçmiş dönem fakülte dekanlarına da teşekkür etti. Dekanlık görevine yeni atanan Prof. Dr. Ahmet Alper Öner ise konuşmasında, görev süresi boyunca Mühendislik Fakültesi’ne kurumsal bir yapı kazandıran Rektör Altun’a teşekkür etti. Görev süreci boyunca her zaman koordineli çalışmalar yürüteceğinin altını çizen Dekan Öner, Mühendislik Fakültesi’nin öğrenciliğinden gelen bir akademisyeni olmaktan dolayı her zaman gurur duyduğunu söyledi. Konuşmaların ardından Dekan Öner tarafından Rektör Altun’a dekanlık görevi boyunca fakülteye sundukları katkılardan dolayı teşekkür plaketi ile çiçek takdiminde bulunuldu.

Devir- teslim töreni Rektör Altun’un Dekan Öner ve bölüm başkanları ile toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.