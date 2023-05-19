Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakülteleri arasında “Akademik İşbirliği” protokolü imzalandı.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen protokol imza törenine ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Erhan Tabakoğlu, ERÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gonca Büyükmıhçı, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamide Burcu Özgüven katıldı.

Törende konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, üniversite olarak işbirliği protokollerine önem verdiklerini belirterek, imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi.

Konuşmalarından ardından “Akademik İşbirliği” protokolüne ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Erhan Tabakoğlu tarafından imza atıldı.

İmzalanan protokol gereği, iki üniversite arasında başta bilimsel ilgi alanlarının ortak değeri olan; Mimar Sinan’ın eserleri, yaşamı, ulusal ve uluslararası önemi bağlamında akademik araştırmalar ve projeler, öğretim, çalışma ve araştırma deneyimlerinin karşılıklı paylaşımı amacıyla öğretim üyelerinin karşılıklı ziyaretini teşvik edilecek ve yaz okulu ile stajlar konusunda ek protokollerle belirlenecek işbirlikleri yapılabilecek.