Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Karabük Üniversitesi arasında ’Akademik İş Birliği Protokolü’ ve Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan Sosyal Bilimler Festivali kapsamında ’Kurumsal Paydaş İş Birliği Protokolü’ imzalandı.

ERÜ Rektörlük Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza törenine; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ile ERÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu katıldı. Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırış, törende yaptığı konuşmada Karabük Üniversitesi olarak Erciyes Üniversitesi ile iş birliklerini artırmak istediklerini belirterek; "Her iki üniversitemizin gelişmiş özelliklerini birbirine transfer etmesi, birlikte gelişmesi için iş birliği içerisinde olmasını istiyoruz. İmzalanan protokol ile ilişkilerimizi dahada geliştireceğiz. Aynı zamanda Karabük Üniversitesi tarafından Türkiye’de ilk defa düzenlenen Sosyal Bilimler Festivali’ni de Erciyes Üniversitesi iş birliği içerisinde yürütmek istiyoruz. Bu kapsamda da imzalanan protokol ile birlikte iş birlikleri yapacağız” dedi. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da konuşmasında imzalanan protokolün hayırlı olması temennisinde bulunarak, ERÜ olarak diğer üniversiteler ile birlikte çalışmalar yürütmeye önem verdiklerini söyledi. Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti: “Üniversitelerimiz birlik içerisinde topyekûn hareket etmesi halinde çok daha etkin çalışmalar ortaya çıkmaktadır. Bizler Yükseköğretim Kurulu’nun birer kurumları olarak, bir araya gelmek, beraber hareket etmek arzusundayız. Karabük Üniversitemizin ortaya koyduğu bu çalışma süreçlerinde de Üniversite olarak iş birlikleri içerisinde olmak ve süreçlere katkı sağlamak amacıyla güzel bir iş birliği olacaktır.”

Konuşmalarının ardından iş birliği protokolü, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık tarafından imzalandı. Protokol gereği; Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest) ve Ulusal Sağlık Bilimleri Festivali (Sağlıkfest) kapsamında iki üniversite tarafından ortak çalışmalar yürütülecek.