Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı mezunlarını verdi. Program çerçevesinde Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Havacılık Yönetimi, Uçak Gövde ve Motor Bakım ile Uçak Mühendisliği Bölümlerinden 300 öğrenci mezun oldu.

Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Kayseri Genel Müdürü Fatih Türkoğlu, Havaş Yer İşletmesi Kayseri Müdürü Hüseyin Türker, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Kahraman, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alper Öner ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu törende yaptığı konuşmada mezun olan öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Poyrazoğlu, “Bizler sizleri Türk milletinin milli, örf ile ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan toplum yararını kişisel çıkarının üzerinde tutan, aile, ülke ve millet sevgisiyle dolu ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren, hür ve bilimsel düşünce gücüne ve geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, ilgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, mesleki bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip vatandaşlar olarak yetiştirmeyi hedefledik” dedi.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Kahraman da yaptığı konuşmada öğrencilerine olan güveninin her zaman tam olduğunu belirterek, “ Ülkemizin kalkınmasında, uçak ve uzay sanayisinin gelişmesinde önemli rol alan şehrimizde fakültemizden mezun olan öğrencilerimizin büyük görevler üstleneceği aşikârdır “ diye konuştu.

Konuşmaların ardından fakülte birincisi Abdurrahman Bütün, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Mezuniyet töreni öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.