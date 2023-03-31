Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketi sonrasında, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin teknik, bakım ve onarım işlerine destek verilmesi amacıyla iki gruptan oluşan yedi kişilik gönüllü teknik ekibin Kahramanmaraş’a gideceğini söyledi.

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, “Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin talebi üzerine, deprem sonrasında hastanelerinde meydana gelen hasarın giderilmesi amacıyla, hastanemiz elektrik, sıhhi tesisat, kaynak, klima, mobilya, boya ve gaz vakum atölyelerinde görev yapmakta olan teknik personelimizden iki gönüllü ekip oluşturduk. Bu iki ekibin birincisi Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde meydana hasarın giderilmesi amacıyla teknik, onarım ve bakım hizmetleri için 10 günlüğüne bölgeye gitmiştir. Diğer ekipte akabinde gidecektir” ifadelerini kullandı.

Tesisat ve teknik işler için gönüllü personelin görev alacağını söyleyen Başhekim Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, “Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin deprem sonrasında zarar gören elektrik, gaz vakum ve sıhhi tesisat işlerinin yapılması, mobilya ve klima arızalarının giderilmesi ve hastanenin depremden zarar gören yerlerinin boyanması amacıyla gönüllü teknik personelimiz görev alacaktır” diye konuştu.

Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, “Erciyes Üniversitesi Hastaneleri olarak tüm imkânlarımızla üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye çalışacağız. Bu depremin yaralarını hep birlikte saracağız. Ani gelişen (deprem, sel) doğal afetler nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, sahada görevli tüm çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyorum” dedi.