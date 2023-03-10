ERÜ Hastanelerinde, başta deprem bölgesinden gelen çocuklar olmak üzere ihtiyaç duyan tüm çocuklar için oyun terapisi hizmetleri verilmeye başlandı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu yaptığı açıklamada, “Mustafa Eraslan-Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği içerisinde depremden etkilenen çocuklarımız için yeni oluşturduğumuz Afet Destek Polikliniğimiz hizmet vermeye başladı. Bu polikliniğimiz içerisinde depremzede ve diğer çocuklarımız için oyun terapisi hizmetlerine de başlamış bulunmaktayız" dedi. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD. Başkanı Doç. Dr. Esra Demirci de, “Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında bölümümüze başvuran hastalar için Afet Destek Polikliniği oluşturuldu ve çocuklarımız için Oyun terapisi hizmetleri verilmeye başlandı” diye konuştu. Oyun terapisinin tarihçesine de değinen Doç. Dr. Esra Demirci, “Oyun terapisi yaklaşık yüz yıllık bir geçmişe sahip ve çocuklarla iletişim kurmanın bir yolu. Oyun terapisinde çocuklar doğal dilleri olan oyunu kullanarak kendilerini ifade ederler. Ayrıca yaşadıkları problemleri oyun oynayarak canlandırır ve böylelikle tarif edemedikleri duygularını keşfederler” dedi. Doç. Dr. Demirci, oyun terapisine ilişkin pek çok farklı kuramsal yaklaşımların bulunduğunu, bununla birlikte oyun terapisi uygulamalarının temelde direktif, direktif olmayan ve aile oyun terapileri olarak üç başlık altında toplandığını, bebek, çocuk, ergen gibi farklı yaş gruplarına uygulanabilen oyun terapilerinin en sık tercih edildiği yaş grubunun 3-12 yaş aralığında olduğunu, içinde bulunulan gelişim dönemleri dikkate alınarak hazırlanan oyun terapisi teknikleriyle, çocukların problem çözme becerilerinin geliştirilmesi ve psikolojik iyilik hallerine ulaşmalarının amaçlandığını ve oyun terapilerinin birçok psikolojik bozukluğun tedavisine yardımcı olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Esra Demirci, “Biz de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD. olarak “Çocuklar Oynayarak İyileşir” gerçeğini dikkate alarak yaşadığımız afet sonrası Hastaneler Başhekimimiz Sn. Prof. Dr. Fatih Horozoğlu’nun katkılarıyla “Oyun Terapisi” odamızı açmış bulunmaktayız. Başta deprem bölgesinden gelen çocuklarımız olmak üzere ihtiyaç duyan tüm çocuklarımız için Çocuk Merkezli Oyun Terapisi (ÇMOT), Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi (BDOT) ve Filial Terapi başta olmak üzere oyun terapisi hizmetlerimizin başladığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.