Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde, ‘Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında, akciğer kanseri cerrahi tedavisindeki son gelişmeler anlatıldı.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Önal tarafından Gevher Nesibe Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu’nda düzenlenen seminere, öğretim üyeleri, hekimler ve diğer sağlık çalışanları katıldı.

Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Önal, seminerde yaptığı konuşmada; Akciğer kanseri cerrahisinde rezeksiyon şekilleri, cerrahi tedavide uygulanan insizyonlar, minimal invazif cerrahi yöntemleri, minimal invazif cerrahide kullanılan görüntüleme yöntemleri ve cerrahi malzemeler hakkında bilgiler verdi.

Doç. Dr. Ömer Önal, “Hastanemizde yaklaşık 10 yıldır kapalı akciğer ameliyatlarını tek bir kesiden başarılı bir şekilde yapmaktayız. Akciğer kanseri cerrahisinde temel amacımız; Geride makroskopik veya mikroskobik düzeyde tümör bırakmadan, cerrahi sınırlar temiz olacak şekilde akciğer rezeksiyonu yapmak, ilgili hemitoraksta bulunan lenf notlarının örneklenmesi veya diseksiyonun tamamlanmasını sağlamaktır.” şeklinde konuştu.

Akciğer kanseri cerrahisinde uygulanan cerrahi yöntemlere ve şekillerine değinen Doç. Dr. Ömer Önal, meta analizlerle yapılan bilimsel çalışmalar hakkında bilgiler vererek, uygulanan cerrahi yöntemlerin avantajları ve dezavantajlarını anlattı.