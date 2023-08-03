Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2022-2023 Eğitim-Öğretim dönemi mezunlarını verdi. Program çerçevesinde 450 öğrenci mezun oldu.

Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine; Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Aydın, Erciyes Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Narin, Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Demet Ünalan ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından törende konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Aydın mezun olan öğrencilerin iyi bir eğitim-öğretim sürecini tamamlayarak mezun olduklarını belirtti. Rektör Vekili Prof. Dr. Aydın; “İyi bir üniversiteden mezun oluyorsunuz. Alanında deneyimli hocalarımızdan eğitim aldınız. Hocalarınız sizi en iyi şekilde yetiştirdiler. Okulunuzda aldığınız teorik eğitimi, sağlık kuruluşlarında aldığınız pratik eğitimle pekiştirdiniz. Artık sizlerden beklentimiz, sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı olarak, hastalara en iyi şekilde hizmet vermeniz. Çok çalışmanız, gayretli olmanız ve karşılaşacağınız zorluklar karşısında hiçbir zaman yılmamanızdır. Ben bu konuda sizlere inanıyor ve güveniyorum. Çalışma hayatınızda başarılı olarak değerli hocalarınızın verdiği emekleri boşa çıkartmayacaksınız” dedi. Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Demet Ünalan da yaptığı konuşmada, “2 yıllık yoğun bir eğitim-öğretim sürecinin sonunda yüksek donanımlı birer profesyonel olarak yetişmiş olan, siz öğrencilerimiz mesleklerinizde başarılı olacağınızdan asla şüphem yoktur" dedi.

Konuşmaların ardından fakülte birincisi Serap Polat, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Mezuniyet yemini ve öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından tören sona erdi.