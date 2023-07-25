Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi mezunlarını verdi. Fakültedeki 6 bölümden 65 öğrenci mezun oldu.

Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Levendoğlu ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu törende yaptığı konuşmasında mezun olan öğrencileri ailelerini tebrik etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Poyrazoğlu, “En büyük tebrik bugün mezun olan sanatçı arkadaşlarımıza. Çünkü yıllarca bir emek verip çabaladılar. Artık bir sanatçı oldular. Yolları açık olsun. Sanat ve meslek yaşantılarında kendilerine başarılar diliyorum” dedi. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Levendoğlu ise fakülteleri hakkında bilgiler vererek, mezun öğrencilere başarılar diledi.

Öğrencisi Esra Karaca’nın mezuniyet kütüğüne plaket çakması ve mezun öğrencilere diplomalarının verilmesi ile son buldu.