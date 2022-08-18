Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eğitim Fakültesi tarafından 17. dönem mezuniyet töreni düzenlendi. Program çerçevesinde 435 öğrenci mezun oldu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eğitim Fakültesi tarafından 17. dönem mezuniyet töreni düzenlendi. Program çerçevesinde 435 öğrenci mezun oldu.

Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Bayazıt, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kasım Özgen, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Hayırsever İş İnsanı Ziya Eren ile öğretim üyeleri, aileler ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Bayazıt, Fakülteleri hakkında bilgiler verdi. Hayırsever İş İnsanı Ziya Eren ise törende yaptığı konuşmasında mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında, öğrencilere seslendi. Rektör Çalış, konuşmasında şunları kaydetti:

“Gerekli bilgi ve donanıma sahip bireyler olarak 44 yıllık mazisi ile köklü geleneklere sahip Ülkemizin 8. Sırada ki Araştırma Üniversitesi olan ve YÖKAK tarafından 5 yıl süreyle tam akredite edilmiş Erciyes Üniversite’nin saygın bir fakültesinden mezun oluyorsunuz. Bugünden sonra kutsal bir görev olan öğretmenlik mesleğini icra edecek, öğrenme ve öğretmeyi ilke edinen bireyler olarak genç nesillerimizi sizler yetiştireceksiniz. Meslek hayatınız boyunca milli ve manevi değerlerine bağlı eğitimciler olarak gelecek nesiller sizlere emanettir. Ülkemizin Büyük ülke olma yolunda emin adımlar ile yürüdüğü şu günlerde genç nesillerimizin yetişmesinde sizler önemli görevler düşmekte olup, sizin yetiştireceğiniz genç nesiller, ülkemizin gelecekteki temel taşlarını oluşturacaktır. Büyük bir sabır ve özveri isteyen, kutsal bir mesleği icra edecek mezunlarımız olarak, vatanınıza ve milletinize hizmet etmekten kaçınmadan var gücünüz ile çalışacağınıza inancımız tamdır. Eğitim hayatınız boyunca Üniversite yönetimi olarak, eğitim ve araştırma olanaklarınızı en üst düzeye çıkarmak, her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerinizde yanınızda olmak için bizler gayret gösterdik. Sizlerde Erciyes Üniversitesi aidiyetinizi lütfen unutmayın.”

Rektör Çalış’ın konuşmasının ardından dönem birincisi Feyza Bıyıklı’nın mezuniyet kütüğüne plaket çaktığı tören, öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.