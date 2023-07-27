Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Adalet Meslek Yüksekokulu 12. dönem mezunlarını verdi. Tören çerçevede 63 öğrenci mezun oldu.

İletişim Fakültesi Nurcan Çetinsaya Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Kayseri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Demirgöz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Aydın, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Adıgüzel, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Onur Korkmaz ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Aydın mezun öğrencileri tebrik ederek, meslek hayatlarında başarılar diledi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın, “Bugün adalet sistemimize pırıl pırıl öğrencilerimizi kazandırıyoruz. Bulunduğunuz mevkilerde üniversitenizi, sizleri yetiştiren hocalarınızı en iyi şekilde temsil edeceğinizden bir endişemiz yok. Bu nedenle bundan sonraki mesleki hayatınızda başarılar diliyorum. Üniversitenizle, hocalarınızla irtibatı sürdürün bundan sonraki hayatınızda hocalarınızı kendinize danışman olarak görebilirsiniz. Mesleki yaşantınızın ilk yıllarında buna ihtiyacınız da olacaktır. Eğitiminiz burada bitmedi asıl eğitim yeni başlıyor. Bu nedenle sosyal ve kültürel sermayenizi geliştirmeye gayret gösterin. Tüm hayatınız boyunca etik ve ahlak doğrultusunda olmaya özen gösterin” diye konuştu.

Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Onur Korkmaz da konuşmasında Adalet Meslek Yüksekokulu’nun sadece kendi üniversitesi ve öğrencisine değil, dış paydaşlarına ve topluma katkı anlamında her türlü faaliyetin içerisinde olmayı kendisine ilke edindiğini söyleyerek, "Okulumuz temel hukuk bilgisine sahip yüce adalet kavramının pratik hayatta uygulanmasına katkıda bulunan, bu bağlamda adalet bakanlığının çeşitli birimlerinde ihtiyaç duyulan ara insan gücünü karşılamada önemli bir rol üstlenmektedir. Sürekli gelişen ve kendini yenileyen Meslek Yüksekokulumuz günümüz şartlarında vermiş olduğu kaliteli eğitim ile tercih edilen Meslek Yüksekokulları arasında en ön sıralarda yer almaktadır" dedi.

Konuşmaların ardından tören, okul birincisi Esin Aydın’ın mezuniyet kütüğüne plaket çakması, mezun öğrencilere diplomalarının verilmesi ile son buldu.