Kuyucak eski belediye başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Aday Adayı Metin Ertürk ile Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ertürk’ün anneleri Emine Ertürk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kuyucak eski belediye başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Aday Adayı Metin Ertürk ile Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ertürk’ün anneleri Emine Ertürk yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı bir süredir Nazilli Devlet Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan anne Ertürk doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne Ertürk’ün ölüm haberi Ertürk ailesi ve tüm sevdiklerini yasa boğdu. Emine Ertürk, Pamukören Kurtuluş Camisi’nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.