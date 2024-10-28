Bilecik’in Söğüt ilçesinde Ertuğrulgazi Türbesi yolu üzerinde bulunan, askeriye kavşağında yol yapım çalışmaları tamamlandı.

Söğütte trafik yoğunluğun üst düzey olduğu Ertuğrulgazi Türbesi yolu üzerinde bulunan askeriye kavşağında ki, yol yapım çalışmalarının tamamlandı. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, "Uzun yıllardır sorun haline gelen ve birçok kazanın gerçekleştiği kavşakta muhtemel kazaların önüne geçmek için sürücülerimizin ve vatandaşlarımızın gerekli kurallara uymaları, can ve mal kaybı açısından büyük önem arz etmektedir” dedi.