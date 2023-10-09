Akbaşlar Mahallesinde 2019 yılında yapımına başlanan Ertuğrulgazi Camisi, ibadete açıldı.

Akbaşlar Mahallesinde Muhtarlık ve Ertuğrulgazi Cami Derneği iş birliğinde 2019 yılında yapımına başlanan Ertuğrulgazi Camisi, hayırseverler ve yerel idarenin de katkılarıyla tamamlanarak ibadete açıldı. Toplamda 3,5 milyon TL’ye mal olan Ertuğrulgazi Camisinin yapımında İnegöl Belediyesi de, 150 metre uzunluğundan 500 metrekare taş duvar yapımı, cami bahçesinde bin ton toprak kaldırılıp 550 ton dolgu serilerek zemin iyileştirmesi, caminin alt tarafına, çıkan malzemeler ile dolgu yapılarak otopark alanı oluşturulması ve cami bahçesinde bin 500 metrekare alanda parke taşı kaplaması yaptı. Toplamda 1 milyon 150 bin TL tutarındaki bu destekle İnegöl Belediyesi de cami yapımına ciddi bir katkı sunmuş oldu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Kim Allah rızasını dileyerek bir mescit inşa ederse, Allah’ta onun için cennette bir saray hazırlar buyruluyor. Nihayet itibariyle camilerimiz bizim buluştuğumuz, cemaat olduğumuz, bir ve beraber olduğumuz mekanlar. Burada da İnegöl’e namzet bir cami hayata geçirilmiş oldu. Emeği geçen herkesi kutluyorum” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da “Camiler bizim ruhumuzu, bedenimizi terbiye eden, olgunlaştıran, İslam kültürünün gönüllere işendiği ulvi mekanlardır. Biz camilerimize çok kıymet veririz Türk toplumu olarak. Camilerimizin tamiratına, tadilatına önem veririz. Camileri sadece dini vazifelerimizi yerine getirdiğimiz mekanlar olarak görmeyin. İnşallah bu güzel mekandan çocuklarımız istifade edecek kuran kurslarına gelerek, büyüklerimiz istifade edecekler, kadınlarımız istifade edecekler. Konum itibariyle de camimiz çok güzel bir yerde. Ne mutlu dünyada bu tip eserler bırakanlara. Emek ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Allah sayılarını arttırsın” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından dualar ve kurdele kesimiyle caminin açılışı gerçekleştirildi. Kalabalık cemaatle öğlen namazı kılındıktan sonra ise ikramlarla devam etti.