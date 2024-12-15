Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Esenler Erokspor mağlubiyetinin ardından taraftarlara sitem ederek, “Bu seviyedeki takımın teknik adamına o şekilde bağırılması hoş bir durum mu?" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında Kocaelispor, konuk ettiği Esenler Erokspor’a 2-0 yenildi. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Ertuğrul Sağlam basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyunu değerlendiren ve 1-0 geri düştükten sonra motivasyon düşüklüğünü taraftarın tepkisine bağlayan Sağlam, “Sezonun en iyi oyun başlangıcını yaptık. Önde baskı iyiydi, oyunu kenarlara açtık, pozisyonlar ürettik. Futbol adına çok doğru işler yaptık. O baskıdan ve üretkenlikten aslında gol çıkarmamız gerekiyordu. Sonrasında eksik yakalandığınız pozisyonda gol yedik. Devrenin sonuna doğru da baskı kurduk, pozisyon bulduk. Araya geride girdik. İkinci yarı oyuna baskılı başlayıp topu kendi inisiyatifimize alıp ilk devredeki başlangıcı yapmak istiyorduk. Olmadı. Bugün birçok oyuncumuzun, oyunun belirli bölümünden sonra çok basit pas hataları yapması, geçmişteki performansın çok uzağında kalması, tabiri caizse kendilerine yakışmayacak performansta olması beni de şaşırttı. Taraftarın da skor 1-0 iken tepkisi maalesef birçok iç saha maçında olduğu gibi oyuncularımızı etkiledi. Herkes ‘Bunlar profesyonel, etkilenmeyecek’ diyecek. İnanın; rakibin eleştirisi, kötü sözü hiçbir futbolcunun umurunda olmuyor ama kendi taraftarı yuhalayınca, ıslıklayınca ortaya bu manzara çıkıyor. 1-0 iken tepkilerin sonucunda maçı ne hale getirdi. Kaybeden Kocaelispor oluyor. Bundan önceki birçok maçta da bu oldu. İstemediğimiz bir sonuç oldu. İlk yarı genel hatları itibariyle iyiydi. İkinci yarı bir şey yapmadık. İstemediğimiz sonuç aldık. Avantajımızı üst seviyeye çıkaracakken maalesef 4’te kaldık. İnsanlar şunu unutmasınlar; bu takım bugün lig bitse direkt Süper Lig’e çıkacak. ‘Takım iyi oynamıyor’ diyorlar. 16’ncı maç; en az 9-10 tane iyi oynadığımız maç sayabilirim. Oyunun belli bölümlerinde çok iyi oynadığımız maçları da sayabilirim. Taraftarın beklentisi ve hayaliyle gerçekler arasında çok fark var maalesef. Pandemiden sonra özellikle toplumun her kesimine sirayet etmiş; mutsuzluk, beğenmeme hastalığı, sahip olduğu değerleri yok sayma ve beğenememe hali. Toplumun her kesiminde var, sadece bu statta olan bir şey değil. Ciddi bir rahatsızlık var, bu bizim taraftarımızda da var" diye konuştu.

“İyi takımız ama mükemmel takım değiliz. Üst düzey futbol arıyorlarsa burada göremeyecekler”

İyi bir takım olduklarını vurgulayan Sağlam, "Biz iyi bir takımız ama mükemmel bir takım değiliz. Her maç çok iyi oynayacak kadromuz yok. En değerli oyuncuyu bu işin içine alamadık, 10 numaramız maalesef istediğimiz seviyede değil. Transfer döneminin son haftasında 8 numara alalım istedik, alamadık. Eksikliğini yaşıyoruz. İnsanların bunu görmesi lazım. İnsanların mutsuz olmasının bir nedeni de şu; neyle takımımızı kıyaslıyorlarsa, ortam belli. 15 maçın 12-13’ünde bu sıkıntıyı yaşadık; gelen takım yatıyor oynatmıyor. Premier Lig takımı ya da üst düzey futbol arıyorlarsa onu burada göremeyecekler. Bir diğer sıkıntı; kendimizi çok fazla önemsiyoruz ve büyütüyoruz. Bizim takımın kalitesi, gücü belli. Tüm bu rahatsızlıkların sonucunda ligin tepesindeyken, Süper Lig için 4 puan avantajımız varken yaşadığımız şeyleri görüyorsunuz. Bunu bana kimse savunmasın. Burada ciddi rahatsızlık var. Takımın geçmişine de baktığımız zaman çok net ortaya çıkmış. Bu kadar taraftar gücüne, ekonomik güce rağmen, futbolu doğru yaşadığını sanan şehir amatör kümeye düşmüş. Ben yoktum, sizler vardınız. Neden düştüğünü sizler benden daha iyi biliyorsunuz. 3 sene önce bu takım şampiyonluğa oynarken; şampiyonluğa takım yapıp küme düşerken siz buradaydınız. Dolayısıyla bazı şeyleri doğru yorumlamak, okumak lazım" sözlerini sarf etti.

“İnsanlar biraz hoşgörülü olmalı. Oyuncularımızın hakkını da kimseye yedirmem”

Sağlam, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz yarın gideriz, başka yerde çalışır ekmeğimizi buluruz. Ama bu kadar önemli şehrin önemli takımı, tarihi olan bir takımı bu sebeplerden dolayı bu sıkıntıları yaşamamalı. İnsanlar biraz daha sabırlı ve hoşgörülü olmalı. Takım buradayken ne çocuklar ne biz bu muameleyi hak ediyoruz. Biz kazansaydık farkı 7 puan yapacaktık, 4 puanda kaldık. Bu kadar karamsarlığa düşüp, moral bozup, umutsuz tablo çizip ortalığı karıştırmanın, velveleye vermenin kimseye faydası olmayacak. Biz yine ayağa kalkarız. Eğer iyi değerlendirilirse bu gibi karşılaşmalar kaybettiğinden daha fazlasını kazandıracak değerler üretebilir. Bu yol engebeli. Kazanacağız, kaybedeceğiz, alttaki üsttekini yenecek. En ufak şeyde bunları yaşayacaksak; herkes bir daha düşünmeli. Neden mutsuz olduğunu, hiçbir şey beğenmediğini düşünmeli. Bizim yerimizde olmak isteyen, çok daha fazla para harcayan takımlar var. Bizim yaptığımız iş. Dolayısıyla biz kabul ediyoruz, tamam. Oyuncularımızın performansı da alt seviyede kaldı. Ama bu puanları da bu çocuklar elde etti. 16’ncı haftada da bunu şansla izah edemezsiniz. Ortada emek, mücadele ve gelinen nokta var. Oyuncularımızın hakkını da kimseye yedirmem. Bu seviyeye takımı onlar getirdiler. Kötü bir mağlubiyet aldık. Kötü bir gün yaşadık. Bu durumu iyi değerlendirebilirsek, gerekli dersleri çıkarabilirsek bundan sonrasını daha rahat hale getirebiliriz.”

“Hiç umurumda değil. Neye inanırsam onu söylüyorum”

Taraftara gösterdiği tepkinin kamuoyuna yansımasından sonra kendisine olan sevgiyi kaybetmekten endişe edip etmediğinin sorulması üzerine ise Ertuğrul Sağlam, “Valla hiç umurumda değil. Burada neye inanırsam onu söylüyorum. Bundan sonrasıyla alakalı; biz oluruz, olmayız. Hayat bu. Geçen yıl da Süper Lig’e sadece 3 puan fark varken gönderildik. Hayat devam etti. Ölmedik biz. Ben burada görevime devam edeceğim ama ilerleyen süreçlerde başka antrenörler de gelecek. Kocaelispor’un bundan sonraki süreçte bu kadar varlıkla, bu kadar taraftarla, bu kadar şehir gücüyle bunları başarmakla alakalı olarak bunları söylüyorum. Taraftarsa taraftar. Kendimizse kendimiz. İlk devre iyiydik, ikinci yarı kötü oynadık. Beceremedik, yapamadık. Kabul ediyorum. İğneyi başkasına çuvaldızı kendimize batırıyoruz. Ama bu seviyedeki takımın bu muameleyi görmesi, teknik adamına o şekilde bağırılması normal mi? Bu işi toparlayacaksak daha olumlu, yapıcı ve sabırlı olmak lazım. Süper Lig’e çıkmanın en büyük adayıyız. Tamam insanlar üzüldü, biz de üzüldük, kahrolduk. Soyunma odasına bir girseniz cenaze evi gibi. Burada kafayı eğip karamsarlığa düşüp bu işi kurtaramayız. Yarın yine çalışmaya başlayacağız. Bu hatalardan nasıl arınabiliriz buna bakacağız” sözlerini kaydetti.