Bilecik’in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi yerleşkesinde ağaçlık alandaki bir bank yandı. Yangın ağaçlara sıçramadan söndürüldü.

Bilecik’in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi yerleşkesinde ağaçlık alandaki bir bank yandı. Yangın ağaçlara sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ertuğrul Gazi’nin Söğüt’te bulunan türbesine gerçekleştirilen ziyaretler için yapılan tahta bank yandı. Çam ağaçları içindeki bank kısa sürede alev alırken, Söğüt Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşanan olaya ekiplerimiz derhal müdahale etti. Konu sadece bank da değil. Bildiğiniz üzere sonbahar aylarındayız. Bankın bulunduğu konum çam ağaçları ile dolu. Lütfen çok daha dikkatli olalım. Özellikle çocuklarımıza kamuya ait mallara zarar vermemeleri konusunda uyarılarda bulunalım" dedi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.