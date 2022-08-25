Yaklaşan 741. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri sebebi ile Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Yaklaşan 741. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri sebebi ile Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Söğüt Kaymakamlığı’nda düzenlenen toplantının ardından Vali Kızılkaya başkanlığındaki heyet şenliklerin icra edileceği; Ertuğrul Gazi Türbesi, cirit sahası, şenlik alanı, bu yıl hizmete girecek olan Ertuğrul Gazi Camii ve Darul Kurra’da incelemede bulunarak şenliklerle ilgili planlamaları sahada takip ettiler.

"Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri Bilecik’imizin ve ülkemizin en önemli manevi değerlerindendir"

Detaylı olarak şenlik sahasını inceleyerek hazırlıkların eksiksiz olarak tamamlanması için gerekli talimatı ilgililere ileten Vali Kızılkaya, “Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri Bilecik’imizin ve ülkemizin en önemli manevi değerlerindendir. Bizler, atamıza olan saygımız ve kültürümüzü kuşaklara aktarma isteğimizden ötürü şenliklerimizi en iyi şekilde icra etme amacındayız. 740 yıldır olduğu gibi bu yılda heyecan içerisinde hazırlandığımız şenliklerimizi coşku içerisinde kutlayacağız. Bu minvalde şenliklerimizin yaşatılmasında emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Kızılkaya’nın yanı sıra toplantıda; Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, Gençlik ve Spor İl Müdür Yasin Özdemir, Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan ve ilgili kurum amirleri de hazır bulundu.