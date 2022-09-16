132 yıl önce Japonya’dan dönerken fırtına sonucu batan Ertuğrul Fırkateyni şehitleri, Beşiktaş’ta düzenlenen törenle anıldı. Törene katılan Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kenji Yamada, “2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı, 2024 yılı ise Japonya ile Türkiye’nin diplomatik ilişkilerinin 100’üncü yılı. Dostluk ilişkilerini daha da ileriye taşımak arzusundayız” dedi.

132 yıl önce Japonya’dan dönerken fırtına sonucu batan Ertuğrul Fırkateyni şehitleri, Beşiktaş’ta düzenlenen törenle anıldı. Törene katılan Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kenji Yamada, “2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı, 2024 yılı ise Japonya ile Türkiye’nin diplomatik ilişkilerinin 100’üncü yılı. Dostluk ilişkilerini daha da ileriye taşımak arzusundayız” dedi.

132 yıl önce Japonya’dan dönüş yaparken fırtınaya yakalanarak batan Ertuğrul Fırkateyni’ndeki şehitler için Beşiktaş’ta anma töreni düzenlendi. Barbaros Anıtı önünde düzenlenen törene, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kenji Yamada, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli katıldı. Ertuğrul Fırkateyni’nde şehit olan askerler için yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Ardından Öğretmen Albay Gökhan Atmaca tarafından günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yapıldı.

Atmaca’nın yaptığı konuşmadan sonra kürsüye çıkan Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kenji Yamada, Ertuğrul Fırkateyni olayının yalnızca bir kaza olmadığını, bu olayın Japonya ile Türkiye’nin dostluk ilişkilerinin temelini oluşturduğunu söyledi. Bakan Yamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılı olan 2023’ten sonraki yılın Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin başladığı tarihin de yüzüncü yılı olduğunu söyledi.

“Ertuğrul’un kahraman denizcileri sakura çiçekleri gibi her yıl kalbimizde açmakta”

Açılış konuşmasını yapan Öğretmen Albay Gökhan Atmaca, “Bizler için 16 Eylül 1890 günü, Ertuğrul Fırkateyni ve aziz şehitlerinin tıpkı bir sakura çiçeği gibi hayatlarının baharında aramızdan ayrıldığı gündür. 16 Eylül Türk bahriyelileri için görevini özveriyle yapmak, Türk milletini dünyanın bütün denizlerinde kıvançla temsil etmek ve tüm dünya halklarına bu iyi niyetini göstermek arzusunun somutlaşmış halidir. Bu nedenle Ertuğrul’un kahraman denizcileri ve çok vefalı Japon halkı sakura çiçekleri gibi her yıl kalbimizde bir kez daha açmakta, ölmez hatıraları ise Türk ve Japon halklarının gönlünde 132 yıldır en samimi şekilde yaşatılmakta ve icra edilen çeşitli faaliyetlerle bu kutsal mirasın genç nesillere daha iyi aktarılması hedeflenmektedir. Barbaros Hayrettin Paşa’nın manevi huzurunda Mavi Vatan bekçileri olarak Beşiktaş’tan Japonya’ya, o kahramanlara ve aziz ruhlarına bir selam daha gönderiyoruz” dedi.

“Sadece bir gemi kazası değil, Japonya ile Türkiye’nin dostluk ilişkilerinin temeli olmuştur”

Ertuğrul Fırkateyni kazasının ardından iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin gelişmeye başladığını vurgulayan Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kenji Yamada, “Bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu hadise sadece bir gemi kazası değil, Japonya ile Türkiye’nin dostluk ilişkilerinin temeli olmuştur. Ertuğrul Fırkateyni battıktan sonra Kuşimoto sakinleri gece gündüz demeden askerlerin tedavi ve bakımlarıyla ilgilenmiştir. Ardından hayatta kalan askerlerin birçoğu Japon donanmasına ait gemilerle İstanbul’a ulaştırılmıştır. Bu olay çok sayıda Japon’un Türkiye’ye karşı ilgi duymasına vesile oldu. Coğrafi olarak uzak olan Japonya ile Türkiye’nin duygusal olarak mesafeyi yakınlaştırmış olması iki ülke ilişkileri için oldukça önemlidir. Geçen 30 Ağustos’ta Japonya’da bulunan Türkiye Büyükelçiliğinin düzenlediği Zafer Bayramı resepsiyonuna katıldığımda sayın büyükelçiye de ilettiğim gibi, 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı, 2024 yılı ise Japonya ile Türkiye’nin diplomatik ilişkilerinin 100’üncü yılı. Anılması gereken bu yıla yönelik Japonya ile Türkiye’nin dostluk ilişkilerini bundan böyle daha da ileriye taşımak arzusundayız” dedi.

Konuşmaların ardından Ertuğrul Fırkateyni şehitleri adına Beşiktaş İskelesi’nden denize çelenk bırakıldı.