Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün önündeki en önemli problemin vergi borcu olduğunu belirterek, “Trabzonspor’un gelir kalemlerini bir an önce artırması, kendi sabit getiriler ortaya çıkarması lazım. Bu getirilerle beraber de bir an önce Trabzonspor’un yüzde 50’nin üzerinde faiz yiyen vergi borcundan kurtulması lazım” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Trabzonspor Kulübü arasında önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan tarafından imza altına alınan protokolle, Trabzonspor Koleji’nin yapımı süreci resmiyet kazandı. Protokole göre, Trabzonspor Koleji’nin yapımı için gerekli olan arsanın temini Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın mevzuatına uygun büyüklükteki arsanın temin edilmesi için büyükşehir belediyesi, il genelindeki uygun taşınmazlar üzerinde fizibilite çalışmaları yaparak en uygun arsayı seçecek ve bu arsa Trabzonspor Kulübü’ne verilecek. Kolej yapımı ile ilgili tüm inşaat masrafları ise Trabzonspor Kulübü tarafından karşılanacak. Protokolde, taraflar arasında her türlü iş birliği ve koordinasyonun Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacağı belirtildi. Ayrıca Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzonspor, elde ettikleri kullanım hakkını üçüncü şahıslara veya diğer kamu kurumlarına devretmeme taahhüdünde bulundu. Kolej yapımının tamamlanmasının ardından işletme ile ilgili yeni bir protokol düzenlenecek. Büyükşehir belediyesinde yapılan bu protokolün ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Büyükşehir Belediyesi Meclisi Toplantısı’na katıldı. Büyükşehir belediyesi ve Trabzonspor arasında yürütülen ortak çalışmalar ile Trabzonspor’un bugünkü durumu hakkında meclis üyelerine bilgiler veren Başkan Doğan, 20 ay içerisinde önemli işler yaptıklarını dile getirerek, “Ben yaklaşık olarak 20 aydır başkanım, son 4 yıldır İstanbul’da yaşıyorum, yani 41 yıl bu şehirde yaşadım, bu sokaklarda, tribünlerde büyüdüm. Burada iş yaptık. Sonra tabii Trabzonspor başkanlığı benim bu hayatta gelebileceğim en onurlu ve şerefli görev. 20 aydır da bu görevi sürdürüyorum. 20 ay içerisinde önemli işler yaptık ekonomik anlamda, sahada çok başarılı olduğumuzu söyleyemem. Geçen yılı 3. tamamladık, bu yıl da hedefimiz en üst sıralarda ligi bitirebilmek. Ama özellikle ekonomik anlamda çok ciddi işler yaptık” şeklinde konuştu.

“Trabzonspor ekonomik anlamda 2-3 tane büyük problemi var”

Trabzonspor’u yılda 815 milyon TL civarında bir faiz yükünden kurtardıklarını vurgulayan Başkan Doğan, “Herkesin sevdası olan Trabzonspor’un gerçek durumunun ne olduğu, nelerle karşı karşıya olduğunu bilinmesi açısından burada konuşmak çok önemli. Trabzonspor’un 2-3 tane büyük problemi var ekonomik anlamda baktığımız zaman. Trabzonspor’un en önemli sorunu gelir-gider dengesizliği. Şu anda yaklaşık olarak takım maliyetimiz 35 milyon Euro seviyelerinde. Buna yıl sonu gelen primler, bonuslar eklendiğinde üç aşağı beş yukarı değişiyor. Bunun üzerine gelen bir yüzde 40’a yakın vergi maliyeti var. Ve işletme giderlerimiz. Baktığımız zaman işin özetinde Trabzonspor’un şu an yılda 45-50 milyon Euro seviyesinde bir rakamda geriden geliyor. Dolayısıyla bir defa her yıl bu rakamın bulunması lazım. Bunları yaparken üzerine bir de önceki yıllardan gelen ciddi de bir borçla biz burayı almıştık. Bu şehirde sürekli konuşuluyor. Biz aldığımızda 3 milyar civarında bir borçla almıştık. Yaklaşık 20 aydır bu görevdeyiz. Sadece 20 aylık sürede gelen faiz 2.2 milyar seviyelerinde. Bir de buna yaklaşık olarak eski sezondan kaynaklı 45-50 milyon aralarında (iki sezon için) ekside olduğumuz bakiyeyi kapattık. Hep konuşuluyor, ‘9 milyar para bulduk ama bu para nerede’ anlamında. Bu para burada. Biz normalde Bankalar Birliği’nden çıkmasaydık yaklaşık olarak yılda 815 milyon TL civarı bir faiz yükünden kulübümüzü kurtardık” diye konuştu.

“Trabzonspor’un şu saatten sonra önündeki en önemli problem vergi borcu”

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor’un geçen hafta itibariyle 2.2 milyar TL vergi borcu olduğunu kaydederek, “Ama bitti mi, bitmedi. Trabzonspor’un şu saatten sonra önündeki en önemli problem vergi borcu. Geçen hafta itibariyle 2.2 milyar TL vergi borcu. Ancak bunu konuşuyoruz ama 1 ay sonra farklı bir rakam dediğimiz zaman insanlar soruyor, ‘Ne oldu’ diye. Yani sürekli her ay arasındaki farkların oluşma sebebi de buradan kaynaklı. Hepimiz işimizde, gücümüzde, şirketlerimizde şu anda bu durumlarla karşı karşıyayız. Trabzonspor’un gelir kalemlerini bir an önce artırması, kendi sabit getiriler ortaya çıkarması lazım. Bu getirilerle beraber de bir an önce Trabzonspor’un yüzde 50’nin üzerinde faiz yiyen vergi borcundan kurtulması lazım. Yoksa 2.2 milyar, bir ay sonra 2 buçuk milyarı bulan bir vergi borcu, basit bir hesapla seneye 3.75 milyar, bir sene sonra 6 milyar civarında bir borç yapıyor vergiden kaynaklı. Bu faiz yapısıyla, ülkemizdeki faizlerdeki bu durum itibarıyla bunun sürdürülebilir bir durumu yok” ifadelerini kullandı.

“Ben 20 aylık başkanım ve bunun ana sorumlusu da biz değiliz”

9 milyar TL’ye yakın bir parayı karşılıksız, hiç kredi kullanmadan kasaya soktuklarını aktaran Başkan Doğan, “Her yerde söylüyorum bu benim tek başıma başarabileceğim veya benim yönetimimin tek başına başarabileceği bir iş değil. Ben 20 aylık başkanım ve bunun ana sorumlusu da biz değiliz. Ama geldiğimiz günden beri söylüyorum, ben bu borcu ödemeye talibim. Bundan da hiç kaçmadım, bir dakika bile geri adım da atmadım. Bu konuda mütevazı olmayacağım. 9 milyara yakın bir parayı da karşılıksız, hiç kredi kullanmadan kasaya soktuk, ödemelerimizi de yaptık. Biz bu faiz yüküyle ödeyemeseydik, geçen 2 yıl sürecinde de gelir gider dengesizliğinden kaynaklı rakamların üzerine gelseydi şu anda biz 10 milyarın üzerinde bir borcu konuşacaktık. İnsanlar soruyor, ‘Nasıl oluyor?’ diye. Tek tek açıklıyorum ve anlatıyorum, sebepleri bunlar. Çok basit aslında. Anlamak isteyen için çok basit, anlamak istemeyen için de zor” dedi.

“Trabzonspor’umuzu bir an önce bu sıkıntılardan kurtarmak için herkesin desteğine ihtiyacımız var”

Çok daha hızlı bir şekilde projeler geliştirmek zorunda olduklarını söyleyen Başkan Doğan, “Büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bize her zaman hem abiliğini hem kardeşliğini her ortamda gösterdi, Trabzonsporluluğunu gösterdi. Her gittiğimiz yerde bizimle aynı dertle dertlendiklerini aynı sıkıntıları çektiklerine birebir hepsine şahit olduk. Trabzonspor’umuzu bir an önce bu sıkıntılardan kurtarmak için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Trabzonspor hepimizin, hepimizin gururu, hepimizin sevdası. Şu an ben bu koltuktayım. Benim tek amacım Trabzonspor’u bir an önce hak ettiği yere getirebilmek. Benim burada ‘bugün başkanlık yapayım, yarın başka bir şey olsun’ diye bir amacım yok. Ben her gittiğim yerde de söylüyorum. Bana o anlamda destek olunmadı ama bu saatten sonra kim başkan olursa olsun ben ona eski başkan olarak en büyük desteği veren kişi olacağım. Bunu net olarak söyleyeyim. Bu bilinci hep beraber oluşturmamız lazım. Trabzonspor’u bir an önce bu dertlerden, sıkıntılardan çıkarmamız lazım, hak ettiği yere getirmemiz lazım. Burada en büyük sorumluluk bana düşüyor. Tabi burada en büyük sorumluluk bana ve yönetim kuruluma düşüyor. Başta biz çok daha dikkatli olmak durumundayız, çok daha hızlı şekilde projeler geliştirmek zorundayız. Hocamızın ekibimizin ve oyuncularımızın da performansını artırması gerekiyor. Herkesin, bizim de” diye konuştu.

“Önümüzde bir kongre süreci var”

Bordo-mavili kulübün başkanı, Trabzonspor’u ekonomik özgürlüğünü ulaştırmak istediklerini vurgulayarak, “Önümüzde bir kongre süreci var. Daha önce belediye başkanlarımızla da paylaşmıştım. Çok önemli 3 projemiz var. Arazi üzerinde projelerimiz var, arazi almak için projelerimiz var. Diğer İstanbul takımlarının yaptığı gibi bizim de bunları bir an önce bünyemize katmamız gerekiyor. Bu konuda tüm belediye başkanlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bu tek başına benim ve yönetim kurulumuzun başaracağı bir iş değil. Trabzonspor camiası içerde birlik olduğu müddetçe sizlerin de desteği ile beraber bizim bu projeleri gerçekleştirip, Trabzonspor’u ekonomik özgürlüğüne bir an önce ulaştırmak istiyoruz. Amacımız, düşüncelerimiz budur. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber Trabzonspor Koleji ile alakalı protokolü imzaladık. Trabzonspor için çok önemli olacağını düşünüyoruz. Trabzonspor’da yeni genç nesil sporcuların yetişmesi için çok önemli olacağını düşünüyoruz. Trabzonspor’un kurtuluşu altyapıda. Biz geldiğimiz günden beri başkanlık süresi boyunca tüm altyapı takımlarına, tüm amatör kulüplere elimizden gelen desteği verdik” cümlelerine yer verdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç: “Eğitim yuvası olacak”

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Ahmet Metin Genç, şehir adına çok önemli bir adım attıklarını vurgulayarak, “Bugün, Trabzonspor Kulübü ile önemli bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Trabzon’un ve Trabzonspor’un geleceği adına büyük bir adım attık. Trabzonspor Koleji’nin yapımı, şehrimize ve gençlerimize büyük katkı sağlayacak bir projedir. Bu koleji inşa ederek, Trabzonspor’un marka değerini eğitimle de pekiştireceğiz. Bu protokol kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak, gerekli arsanın temini ve fizibilite çalışmalarını üstleneceğiz. Her türlü koordinasyonu sağlayarak projeyi destekleyeceğiz. Bu süreçte şehrimize değer katacak, Trabzonspor’a ve Trabzon’a yeni bir kazanç sağlayacak önemli bir iş birliğini hayata geçirmiş olduk. Bu projeyi sadece bir okul inşaatı olarak görmüyoruz, aynı zamanda Trabzonspor’un gelecek nesillere kazandıracağı bir eğitim yuvası olarak değerlendiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim, Trabzonspor’a ve Trabzon’a hayırlı olsun” değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ise desteklerinden ötürü Başkan Genç’e teşekkür ederek, “Trabzonspor Koleji şehir için büyük bir kazanımdır” açıklamasını yaptı.