Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Alanyaspor-Trabzonspor maçında yaşananların kamera şakası gibi olduğunu belirterek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bu işleri düzeltmesi için göreve geldiğini söyledi.

Trabzonspor’da iki gün süren ve Hayri Gür Spor Salonu’nda gerçekleştirilen olağan genel kurulun Ertuğrul Doğan, yeniden başkanlığına seçildi. Başkan Doğan, gündemle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligi en iyi yerde bitirmek istediklerine vurgu yapan Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor’u yüklerinden kurtarmak zorundayız. 1-2 ay içerisinde parça parça Trabzonspor camiasına tek tek anlatmaya başlayacağız. Bitirebildiğimiz en iyi yerde ligi bitirmek istiyoruz. Bu sonuçlardan dolayı özür diliyorum. Bunları Trabzonspor hak etmiyor. Eksiklerimizi gidermek için çalışıyoruz. Bizim eksiğimiz olması ligin başından beri Trabzonspor camiasının katledilmesine bir sebep değil. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Bizim eksiklerimiz var. Bunu gidermek için çalışıyoruz. Mevcut MHK’nin bu görevi yapamadığı açık ve nettir. Bu işlerin içinden Trabzonspor camiası çıkar. Bu işin çözülmesi acil adımlar atılması lazım. Bu sistem bu şekilde devam edemez" diye konuştu.

"Trabzonspor maçında yaşananlar kamera şakası gibi oldu"

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na destek verenlerden olduklarını belirten Doğan, "Biz kendisine bu işleri düzeltmesi için destek verdik. Düzeltmesini bekliyoruz. Düzeltsin görevine devam etsin. Sadece biz değil bir çok takım bu işlerden mağdur. İnsanlar adalet görmek istiyor. Trabzonspor maçında yaşananlar kamera şakası gibi oldu. Burada bir şey yokmuş gibi davranmak doğru değil. TFF Başkanı bunları düzeltmek için göreve talip oldu ve biz de kendisine destek verdik" dedi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile telefon görüşmesi yaptığını ve taleplerini ilettiklerini belirten Doğan, henüz bir geri dönüş almadıklarını söyledi.