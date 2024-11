Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kalıcı bir miras bırakmak için henüz daha yolun başında olduklarını söyledi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, 61 Derece Dergisi’nin ikinci sayısına verdiği röportajda, bordo-mavili kulübün başkanı olarak çocukluk hayalini gerçekleştirmesini, ailesinin değerlerini, Trabzon şehrinin ruhunu ve Trabzonspor sevgisini, kulübü bağımsız ve güçlü bir geleceğe taşımak için hedeflerini açıkladı. Başkanlık döneminde ekonomik istikrar sağlayarak Trabzonspor’un mali sıkıntılarını aşma noktasında önemli adımlar atan Doğan, genel kurulun vereceği yetkiyle, 3 yıl içinde Trabzonspor’u Avrupa’da saygı duyulan ve Süper Lig’de örnek bir kulüp olma vizyonuyla hareket ediyor. Sportif başarı için adımlar atarak, genç yetenekleri kulübe kazandırma konusundaki kararlılığı, Doğan’ı taraftar için bir umut ışığı haline getiriyor.

"Trabzonspor sevgisi, benim için bir toprak kokusuydu" diyen Doğan," Dayılarımın terletdiği o formanın, sahanın ortasında göğsümde hissettiğim bu tutkunun hikayesiydi. Trabzonspor, ailemle birlikte kök saldı içimde; her nefesimde, her sabah uyandığımda Trabzonspor, benim hayal ettiğim gibi bir adam olmamı sağlayan güçlü bir bağ. İlk kez tribünde Trabzonspor’u izlediğim o gün, kalbimde fırtınalar kopmuştu. O an, Trabzonspor’un sadece bir futbol takımı olmadığını, bu camianın bir parçası olmanın nasıl bir ayrıcalık olduğunu gördüm. Sahanın ortasında ter döken her oyuncu, şehrin gururunu, tarihini taşıyordu" ifadelerini kullandı.

"Henüz yolun başındayız"

Çocukken Trabzonspor ile ilgili kurduğu hayallerin fazlasını yaşadığını belirten Doğan, "Hayal ettiğimden fazlasını yaşıyorum belki de. Başkanlık koltuğuna oturmak sadece bir görev değil Trabzonspor’un efsaneleriyle aynı hikayeye imza atmaktır. Henüz yolun başındayız, ancak Trabzonspor’u yeniden Avrupa’da korkulan bir rakip, Türkiye’de örnek bir camia haline getirmek için çalışıyoruz"

"Bankalar Birliği’nden çıkarak daha güçlü ve özgür bir Trabzonspor inşa edeceğiz"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübü bağımsız bir güce kavuşturmanın en büyük hayali olduğunu belirterek, "En büyük hayalim, Trabzonspor’u kalıcı bir başarıya, bağımsız bir güce kavuşturmaktır. Tarihe geçmek değil; bu kulübün özüne yakışır bir yolda, yeni nesillere onurla anlatılacak bir Trabzonspor bırakmak istiyorum. Bunun için mali yapıyı güçlendirmekten, genç yeteneklere yatırım yapmaya kadar her detayı planlayarak yürüyoruz. Trabzonspor, bir destanın temsilcisidir. Sportif başarıları sürdürülebilir kılmak ve bu destanı ekonomik bağımsızlıkla taçlandırmak hedefimizdir. Bankalar Birliği’nden çıkışımız da bu bağımsızlığın başlangıcıdır; kendi gücüne güvenen, kendi kaynaklarıyla ayakta duran bir Trabzonspor inşa ediyoruz. Bu Trabzonspor’un mali bağımsızlığı adına devrim niteliğinde bir adımdı. Bankalar Birliği anlaşması birçok kulüp için bir seçenekti ancak Trabzonspor kendi iradesiyle ayakta durabilen, öz kaynaklarıyla hareket eden bir yapıyı hak ediyor. Bu süreç, Trabzonspor’un kendi hikayesini yazmaya başladığı dönemin başlangıcıdır" diye konuştu.

"Türk futbolunun adaletli bir yapıya kavuşması için mücadelemiz sürüyor"

Doğan, "Türk futbolunun içinde bulunduğu sorunları aşmak adına Trabzonspor, örnek bir yapı oluşturma hedefiyle hareket ediyor. Bizim mücadelemiz sadece sahada değil; Türk futbolunun adalet, şeffaflık ve sürdürülebilirlik esaslarına dayalı bir yapıya kavuşması için de çalışıyoruz. Adalet, Trabzonspor’un en temel değerlerinden biridir. Maalesef, bazen hakem hataları mücadelemize gölge düşürdü. Trabzonspor, adil ve şeffaf bir futbol düzeni için mücadelesini sürdürecektir. Hakemlerin eğitim süreçlerinin şeffaf bir yapıya kavuşması, adil kararların alınabilmesi adına reform gereklidir. Adalet, sadece Trabzonspor’un değil, tüm futbolseverlerin ortak talebidir. Hakem hataları, motivasyonu olumsuz etkiliyor, ancak Trabzonspor’un ruhu, her türlü adaletsizliğe rağmen ayakta kalmayı başaracak güçtedir. Trabzonspor, her zaman hak ettiği başarıyı adil bir şekilde elde etmek için mücadele edecektir" şeklinde konuştu.

Trabzonspor başkanı olarak çalıştığınız teknik adamlarla ilgili pişmanlık duyduğunuz oldu mu? sorusuna ise Doğan, "Her teknik adamla Trabzonspor’a katkı sağlamayı amaçladık, ancak önemli olan her deneyimden bir ders çıkararak kulübümüz için en iyi kararı almak. Trabzonspor, her zaman en iyisini hak eder" açıklamalarında bulundu.

"Kulübümüze değer katacak isimlere yöneliyoruz"

Trabzonspor’un transfer politikasıyla ilgili olarak ise Doğan, "Trabzonspor’un geleceğine yatırım yapıyor, hem genç yeteneklere hem de kulübümüze değer katacak isimlere yöneliyoruz. Bazı transferler beklediğimizin üstünde katkı sağladı, bazıları ise farklı nedenlerden dolayı istediğimiz etkiyi oluşturamadı. Ancak her transfer bir tecrübe oldu" dedi.

"Trabzonspor’un geleceği için yola çıktık"

Aralık ayında yapılacak olan başkanlık seçimleriyle ilgili olarak ise Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor’un geleceği için yola çıktık; bu seçim dönemi de kulübümüzün en güçlü adımları atacağı süreçlerden biri olacak. Amacımız, Trabzonspor’u başarıdan başarıya taşıyacak bir vizyon sunmak" diye konuştu.

Son olarak taraftarlara seslenen Doğan, "Sevgili Trabzonspor taraftarları, bizim en büyük gücümüz. Omuz omuza yürüdüğümüz bu yolda her adımınızda yanımızda olduğunuzu hissetmek bize güç veriyor. Hep birlikte daha büyük zaferler kazanacağız. Trabzonspor’un gururu, hepimizin emeğiyle yükselecek" diyerek sözlerini tamamladı.