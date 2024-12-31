Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, geçmişte olduğu gibi gelecekte de büyük bir azim ve kararlılıkla başarıya ulaşacak, her zorluğu aşacak güce sahip olduklarını söyledi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni yıl mesajı paylaştı. Doğan, "Birlikte geliştirdiğimiz bu dayanışma ve inanç, Trabzonsporumuzu hak ettiği zirveye taşıyacaktır. Bu yolculukta sizlerin coşkusu, inancı ve desteği en büyük motivasyon kaynağımızdır. Yeni yılda, birlikte daha güçlü, daha kararlı ve daha azimli şekilde adımlarımızı atacağız. Bu büyük ailenin her bir ferdine sonsuz teşekkürler. 2025, sağlık, başarı, barış ve mutluluk dolu olsun. Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.