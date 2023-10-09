Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçede ikamet eden şehit aileleri ile birlikte Trabzon ve Rize’yi kapsayan Karadeniz turuna çıktı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar’da ikamet eden şehit yakınları ile birlikte Trabzon ve Rize’yi kapsayan Karadeniz turuna çıktı.

"Bir nebze gönüllerini ferahlatıp; yeni yerler, kültürler göstermeye vesile olduysak ne mutlu bize"

Başkan Çetin, "Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli anne-babalarımız, eşleri ve evlatları ile güzel ülkemizin nadide şehirlerinden Trabzon ve Rize’deyiz. Bir nebze gönüllerini ferahlatıp; yeni yerler, kültürler göstermeye vesile olduysak ne mutlu bize. Ailelerimizin kahraman evlatları, bu yurdun birliği, dirliği ve bölünmez bütünlüğü için kanlarını, canlarını verdi. Onlar için ne yapsak azdır. Bu vesileyle şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de uzun ömürler diliyorum. Vatan size minnettar" diye konuştu.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, moral gezisinde şehit aileleri ve yakınları ile birlikte tarihe ışık tutan önemli yerleri ziyaret ederek, Karadeniz’in doğal ve kültürel zenginliklerinin yakından görülmesine vesile olacak.