Erciyes Anadolu Holding tarafından düzenlenen Yaza Merhaba Şenliği’nde açıklama yapan Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, “Cumhurbaşkanımızın müjdesinden sonra ücret iyileştirmesi yapmamız mecbur hale geldi” dedi.

Organize Sanayi Bölgesi Fuar Alanı’nda yapılan şenlikte işçiler ile buluşan Ertekin, görev yaptıkları sürede net kar hedeflerini 33 milyondan 6,5 milyara çıkardıklarını söyleyerek, “Kayseri’de yapılan ne kadar iyi iş varsa, emin olun ki arkasında sizlerin alın teriniz, payınız var. Kayserispor geçen yıl Sivasspor ile Türkiye Kupası’nda final oynadıysa, İstikbal’de çalışan Bellona’da çalışan arkadaşlarımın yani bütün arkadaşlarımın emekleri var. Böyle bir ekibin lideri olmak ve bugün inanamıyorum, keşke burada olsanız ve benim gördüğüm açıdan kendinizin nasıl göründüğünü görseniz. Yaklaşık 5 yıl 5 aydır birlikteyiz. Erciyes Anadolu Holding, son 5 yılda 4 milyar TL ile aldığı bayrağı bugün 53 milyar TL’ye taşıdı. Biz göreve başladığımızda 4 milyar TL’ydi bu yılsonunda 53 milyar TL ciro yapacağız. Yani büyüme ne kadar siz kendiniz hesaplayın. 313 milyon dolar ihracat vardı, bu sene sonu hedefimiz 580 milyon dolar. 330 milyon net kar vardı bu sene hedefimiz 6,5 milyar. Bütün bu rakamları anlattıktan sonra da hep şunu söyledim; burada bir başarı olduğu aşikar. Bu başarının eğer bir sahibi varsa ve bunun sahibini arıyorsanız, bu başarının sahibi karşımda duran arkadaşlarım” dedi.

Ertekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ücretlerle ilgili yaptığı açıklamanın ardından kendilerinin de iyileştirme yapmalarının zorunlu hale geldiğini söyleyerek, “Biliyorsunuz dün Cumhurbaşkanımızdan bir müjde geldi. Cumhurbaşkanımızın dün verdiği müjdelere binaen Temmuz ayında bizim oturup hem sarı hem de beyaz yaka için insan kaynaklarıyla bir gözden geçirme yapmamız lazım. Normalde Temmuz’da bir iyileştirme ön görmüyorduk ama sayın Cumhurbaşkanımızın hem asgari ücrette yapılacak iyileştirme hem de memur maaşlarında yapılacak olan iyileştirmelerden sonra biz de dün hızlı bir toplantı yaptık. Miktarını bilmemekle birlikte Temmuz ayında bir iyileştirme yokken, Cumhurbaşkanımızın müjdelerine paralel bizim de yapmamız mecbur hale geldi” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından yerel sanatçılar ve gösteri grupları, alana gelen işçilere keyifli dakikalar yaşattı.